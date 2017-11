Nøtte (11/2017)

Nøtte ble 11. august overlevert fra Vard Aukra AS til Måsøval Fiskeoppdrett AS, Frøya. Dette er verftets byggenummer 881. Båten er tegnet av Tomra Engineering AS, og designet har benevnelse Coastern 15.

Nøtte er den tredje servicebåten Måsøval Fiskeoppdrett har fått levert fra Vard Aukra. Fartøyet, som er utrustet med dieselelektrisk fremdrift og har en slepekraft på 11 tonn, brukes i det daglige servicearbeidet for oppdrettsselskapet. Det er fem ensilasjetanker om bord på totalt 70 tonn, med egen grovkvern og fjernstyrt rørsystem for lossing.

SVÆRT FORNØYD Måsøval Fiskeoppdrett ble etablert i 1973, og har drevet med lakseoppdrett siden 1977. Selskapet har totalt ni lisenser for lakseproduksjon. De opererer syv oppdrettsanlegg, hovedsakelig i Frøya-området, men også i nærliggende områder i Kristiansund og Kyrksæterøra.

Lars Måsøval, som i dag eier familiebedriften sammen med Anders Måsøval, uttaler i en pressemelding at han er svært godt fornøyd med samarbeidet mellom dem selv og verftet.

– Det er viktig for oss å investere i verktøy som løser våre kompliserte oppgaver på en mest mulig driftssikker og miljøvennlig måte. Vi må ha effektive og brukervennlige løsninger, som bidrar til at våre ansatte kan øke sitt fokus på god fiskehelse, sikkerhet og vekst. Dette er tredje servicebåten vi har bygget ved Vard Aukra, og jeg er godt fornøyd med hva vi i fellesskap har fått til, sier han.

MASKINERI Tre generatorer på 275 kW hver, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem og propellanlegg. Akterthruster og baugthruster er levert av Bergen Dieselcontact AS.

DEKK Dekksutstyret, bestående blant annet av fire capstaner, en titonns vinsj og en Safex plateholder, er levert av MB Hydraulikk AS. Dekkskran er levert av Bergen Hydraulic AS. Lanterner og kontroller er levert av R. Stahl Tranberg AS, mens Viking Life-Saving Equipment AS har levert to livflåter med plass til seks personer hver. Survitec Norway AS har levert redningsutstyr: livbøyer, brannslukkingsapparater, redningsvester og overlevelsesdrakter.

DIVERSE Nøtte er innredet og utstyrt for fire personer i dobbeltlugarer. Norwegian Marine Interior AS har levert komplett innredning. Allweiler AS har levert pumper, oh PCS Construction AS har levert maling.