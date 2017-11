Nyksund (11/2017)

6. oktober ble Nyksund overlevert fra Tersan Shipyard, Tyrkia, til NSK Shipping AS, Myre. Fôrfartøyet er verftets byggenummer 1070, og har design fra NSK Ship Design AS.

Nyksund er NSK Shipping sitt tredje fartøy. Som de to andre, Høydal (MM 09/12) og Nyksund II (fra 1980), går også det nye og høyteknologiske skipet i drift for BioMar Group. Høydal var for øvrig verdens første kystfrakter med LNG-fremdrift, da det ble levert fra Tersan i juni 2012. Fremdriftsmetoden er videreført i Nyksund, som har en LNG-tank på 135 m3, noe som gjør det mulig å seile ni dager uten å måtte bunkre.

VIDEREUTVIKLING – Nyksunds noe mindre søsterskip, Høydal, kom for få år tilbake med helt nye løsninger for bulklevering av fôr. Fartøyet var også det første gassdrevne i sitt slag, et viktig bidrag i BioMars bærekraftsatsing. Denne gangen har vi videreutviklet Høydal, samtidig som vi kompletterer BioMars portefølje av skip for fiskefôrleveranser. Større fartøy med større kapasitet senker fraktkostnadene pr. tonn fraktet vare, noe som har vært viktig i prosjekteringen av nybygget, sier Tore Gunnar Wikdal i BioMar. BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen.

KOSTNADSEFFEKTIV Nyksund er topp moderne utstyrt på alle områder, heter det i et presseskriv fra NSK Shipping. Dette innebærer bl.a. et kostnadseffektivt og miljøvennlig LNG-drevet fremdriftsmaskineri som er levert av Rolls-Royce. Skipet er også utrustet med utstyr for effektiv og skånsom handtering av fiskefôr, samt større og kraftigere thrustere med DP-system for optimal manøvrerbarhet.

– Målsetningen har hele veien vært å skape en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning som tilfredsstiller fremtidige behov for BioMar og deres kunder. NSK Shipping er stolte over at BioMar på nytt valgte oss som leverandør av sine ferdigvarer, sier Mats Nygaard Johnsen i NSK Shipping.

KLASSE Nyksund er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1+A1, E0, Gas fuelled, TMON, R0, NMA - EUROPEAN TRADE. Skipet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Myre.

MASKINERI Rolls-Royce har levert det meste av hovedmaskineriet. Dette inkluderer hovedmotoren av type C26:33L8PG, som yter maksimalt 2160 kW, firebladet propellanlegg, to thrustere av type TT 1650 DP FP, girsystem av type 550GHC, styremaskin, ror og hybrid akselgeneratorsystem. Man Truck & Bus har levert hjelpegeneratorer, og havne-/nødgenerator på 170 kW kommer fra John Deere.

DEKK TTS AS har levert en 50 tonns dekkskran, mens SEC har levert dekksmaskineriet bestående av windlass og capstans, anker- og fortøyningsvinsjer er levert av Palfinger Marine. Om bord er det installert et bulkhåndteringssystem levet av Graintec, som sørger for at Nyksund kan levere fiskefôr i opptil 200 m3/t.

INNREDNING Nybygget er innredet for opp til syv personer, og er utrustet med blant annet sauna, moderne gymfasiliteter og oppholdsrom. Mye av innredningen og innredningsarbeidet er levert og utført av tyrkiske leverandører.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Dolphin. Navigasjon- og automasjonssystemet består blant annet av 23” S og X-radar og Tecdis fra Furuno, samt DP, fjernstyring, monitorer, alarm, pumpe- og ventilkontroll fra Rolls-Royce.