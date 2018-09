O.B Junior (09/2018)

I august ble O.B Junior overlevert fra Jemar Norpower AS til Kent Are Esbensen, Vardø. Fiskebåten er verftets byggenummer 1635.

Malosjarken O.B Junior har stor dekksplass og lasterom på 18 kubikkmeter. “Det rommelige styrehuset har en sittegruppe med panoramautsikt. Det er bysseseksjon babord side oppe, med keramisk koketopp og brasiliansk skifer. Kabolabrenner og Nogvaaggregat er installert som ekstra varmekilder”, trekker Jemar Norpower frem i en pressemelding.

FREMDELES ATTRAKTIV

– Dette er den andre sjarken av tre stykker vi skal levere i år. I sommer er det 50 år siden den første Malosjarken ble levert, og det er ekstra stas å oppleve at den fortsatt er attraktiv langs norskekysten, sier salgssjef i Jemar, Nina Ersnes Hansen.

MASKINERI

Hovedmotoren er en QSL8.9M som yter 285 hk ved 1800 o/min, leverft fra Cummins Norge AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert gir av type HC168, vribart propell-

anlegg og et aggregat på 6,6 kW av type QLS 7,5M. Sidepropell av type SP 300 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

Dekksutstyr er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Dette består av rekkemontert spill, arm for garngreier av type MK2, bomvinsj med 500 kilos ytelse, bomsvinger og bomløft. Stoppapparat av type HSA015KS er levert fra Hydema Syd AS. Smådal Elektriske AS har levert skylle- og bløggekar samt containere.

INNREDNING

Innredningen er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS og innredningsarbeidet er foretatt av Troldmyr og verftet selv. Det er stort bad med varmekabler i gulv og elektrisk WC, vask, dusj og skap om bord. Styrestol er levert av NorSap AS. Innvendige lys er levert av Halla Nor Marine AS, og kabolabrenner er fra Farco AS. Libra Plast AS har levert dører.

ELEKTRONIKK

Elektronikk er levert av Retronic AS. En pakke med elektronisk utstyr for navigasjon og fiskeleting, er levert av Navico AS og Oddstøl Elektronikk AS.