Ocean Mermaid (05/2017)

Ocean Mermaid ble 27. oktober 2016 overlevert fra Cemre Shipyard, Tyrkia, til Vestland Offshore AS, Torangsvåg. Fartøyet er verftets byggenummer NB36, og har design type 0046 fra Salt Ship Design.

Ocean Mermaid er et høykapasitets seismisk støttefartøy, utviklet av Vestland Offshore, i samarbeid med Salt Ship Design på Stord. Dette er søsterskipet til Ocean Dolphin (MM 10/2015). Skipet er blant annet designet for å kunne utføre side by side-operasjoner med andre fartøy i åpen sjø.

KLASSE Ocean Mermaid er klasset i Bureau Veritas med følgende notasjoner: I*Hull*Mach, Special service seismic support vessel SP60 - heavycargo(30), Unrestricted navigation, COMF-NOISE 3/COMF-VIB 3 *AVM-DPS *AUT-UMS, SYS-NEQ-1, MON-SHAFT, GREEN PASSPORT, CLEANSHIP SUPER (BWT NDO-2 days, OWS-5 ppm), Ice Class 1B, SDS. Fartøyet seiler med bahamansk flagg, og har hjemmehavn i Nassau.

MASKINERI Fire dieselhovedgeneratorer er levert av Yanmar, med en effekt på 1000 kW hver. Stadt AS har levert en 690 V hovedtavle, Stascho No-Loss elektrisk system, strømstyringssystem og AC propulsjonsmotorer, som driver to hovedpropeller fra Berg. Styremaskin er fra Rolls-Royce Marine. En 600 kW azimuththruster er levert av ZF, mens Brunvoll AS har levert tunnelthrustere.

DEKK NDM AS har levert dekksmaskineri og vinsjer om bord. A-Lifting har levert en dekkskran. En stor pumpepakke er levert av Allweiler AS. MOB av type FRB 700 er levert av Mare Safety AS, mens Vestdavit AS har levert davit av type PL 4000.

INNREDNING Ocean Mermaid er innredet for maksimalt 52 personer, og det skal være romslig og komfortabelt å bo om bord. Fartøyet har hospital av høyeste offshorestandard, et fullt utrustet kontor, TV-stue for 12 personer, messe for 40 personer, og velutrustet trimrom.

ELEKTRONIKK Navigasjonsutstyret består av en Furuno DS-80 hastighetslogg, to Furuno GPA 150 Dual DGPS, ekkolodd av type Furuno FE-700, gyrokompass og nautopilot fra Anschüts, samt Furuno X- og S-band radar. Mye av kommunikasjonsutstyret kommer fra Furuno, blant annet en NX-700A Navtex, en FA-150 AIS, en Tron Sart 20 Radar Transponder, samt to FM-8900S og en FM-4721 VHF. Scan-El AS har foretatt elektrisk installasjon.