Ocean Supplier (11/2017)

Ocean Supplier ble i oktober overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Ocean Farming AS, Kverva. Fartøyet er verftets byggenummer 89. Designet har navn Skarsvåg 1400.

Servicebåten Ocean Supplier har base på Ocean Farmings fasiliteter på Nesset, der den brukes til mannskapsbytte og frakt av utstyr til og fra havmerden. Båten er bygd med en kraftig gummifender i baug, som skal gå inn i dokkingstasjonen på havmerden for å bytte mannskap. En gyrostabilisator er også på plass.

MASKINERI Hovedmotoren er en Volvo Penta D8 med IPS 700, levert av J. Weiberg Gulliksen AS. En hydraulisk thruster av type Side-Power SH160 er levert av Sleipner Motor AS.

DIVERSE På dekk er det montert en hydraulisk capstan med trekkraft på 1500 kilo, levert av Tenfjord Industrier AS. Vinduer og dører er levert av Ertec AS, mens Ole Chr. Bye AS har levert stoler av type Pro Air 10 Grammer. Båten har fått en gyrostabilisator fra SeaKeeper, som skal sørge for at båten ruller minimalt. Elektrisk installasjon er foretatt av El-Konsult AS.

MYE UTSTYR Ocean Supplier er utrustet med elektronisk utstyr i rikelig monn. Ved innvendig førerplass er det montert tre multifunksjonsskjermer med touch-mulighet og blant annet motorinformasjon, i form av en Raymarine GS 165 Glass bridge (15,4 tomms). Ekkolodd, autopilot, IR termisk nattkamera, trådløst nettverk, håndholdt to-veis VHF, klasse B AIS, og DSC VHF er installert. Det er også Raymarine kameraovervåkning av maskinrom og akterdekk samt et kamera montert foran på rorhustak med pan-, tilt- og zoomfunksjon.