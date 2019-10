Odd Lundberg (10/2019)

15. august ble Odd Lundberg overlevert fra danske Karsten-sens Skibsværft AS til Odd Lundberg AS, Gratangen. Skipet er verftets bnr. 444.

Den 69,99 meter lange snurperen/tråleren Odd Lundberg er rederiets fjerde nybyggprosjekt. I likehet med de andre pelagiske fartøyene Karstensens har under bygging for norske, svenske, danske og skotske kunder for tiden, er også dette skipet av verftets eget design.

TRÅL OG NOT

Odd Lundberg AS driver med kombinert trål og notfiske, der trålfisket primært består av tobis og kolmule vest for Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Familierederiet ble etablert i 1918, og i dag er det tredje generasjon Lundberg, brødrene Geir og Tore, som driver selskapet. Førstnevnte er daglig leder. Hans to sønner er også aktive i driften, da Mats Lundberg er skipper og Stian Lundberg er maskinskjef om bord. Begge har vært svært involverte i nybyggprosjektet.

KOMFORT OG SIKKERHET

Rederiet har gått for en fremtidsrettet løsning for vinsjeanlegget, som er elektrisk drevet. Dette gir lavere støynivå og et mer behagelig arbeidsmiljø. Fiskepumpen er også elektrisk drevet. I en pressemelding opplyser verftet om at det har blitt lagt stor vekt på energibesparelse, sikkerhet og komfort for mannskapet. Skroget er utviklet med tanke på lavest mulig drivstofforbruk. Hele lastedekket er gjort vanntett med vanntette skipssider. Det øker sikkerheten, og fribordet økes med nesten 3,0 meter.

DRIFTSFILOSOFI

Under fisket, hvor fartøyets elektriske vinsjanlegg anvendes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når der er bruk for full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendig å ha hjelpemotorerne i drift. Skulle det være behov for ytterligere kraft på fremdriftsanlegget, er hjelpemotorerne så tilstrekkelig store, at de sammen vil kunne kjøre skipets normale strømforsyning inkludert belastning på vinsjesystemet. Da det elektriske systemet er forberedt for parallelkobling av generatorene, vil det være en stor sikkerhet i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dekke strømforbruket på tilfredsstillende vis. Videre har hovedtavlen skillebryter, så akselgeneratoren kan drive sidepropellene, og dieselgeneratorer skipets øvrige el-belastning. Disse arrangementene sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhet samt mulighet for drivstoff- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

DÅP

Odd Lundberg ble døpt i hjemmehavnen Foldvik i Gratangen 31. august.

KLASSE

Nybygget er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A E0 Ice-C, Fishing Vessel.

MASKINERI

Fartøyet er forsynt med en MAN 6L32/44 CR 3600 kW hovedmotor med mulighet for PTI/boost, eksempelvis ved tråling. Dermed vil det være tilstrekkelig effekt til fremdrift under tråling, såvel som til el-anlegget (primært sidepropellene) under notfiskeri. For ytterligere strømforsyning er fartøyet forsynt med tre diesel-generatoranlegg fra Cummins, ett på 992 kW og to på 567 ekW. El-anlegget har et Power Management System som administrerer kraftforbruk og automatisk oppstart av diesel generatorene. Det er montert UPS/clean power for 230V, så skipets frekvens kan flyte mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent. Det er også installert varmegjenvinningsanlegg, varmegjenvinning fra alle motorer. Gir av type ACG 980-2 og propellanlegg av type CP98/4 d4200 mm, er levert fra Brunvoll Volda. Akselgeneratoren er en Cummins AvK på 2500 kW/3125 kVA. To sidepropeller av type FU-63-LTC-1750, på 950 kW hver, er levert av Brunvoll.

DEKK

Dekkskraner og nothåndteringsutstyr er levert av MacGregor Triplex. Leveransen omfatter blant annet en NK-7500 notkran, to KN-60 fiskepumpekraner og en Triplex 1020 elektrisk nothaler. Alle elektriske vinsjer er levert av MacGregor Rapp Marine, bl.a. to 80 tonns trålvinsjer, to 37,3 tonns snurpevinsjer og to ankervinsjer. Trålblokker er av type BlueLine, levert av Brdr. Markussens Metallvarefabrikk AS.

INNREDNING

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering AS. Ekornes-møblement er også levert av Maritime Montering. Innredningen i styrehuset er utført av verftet, mens styrhuskonsoller er levert av Elpro AS. Bysseløsning- og utstyr kommer fra Beha Hedo Industrier AS.

ELEKTRONIKK

Komplett elektrisk installasjon er foretatt av KS Elektro. Alarm- og overvåkningssystem er levert av Marine Control Services AS. Elektronisk utstyr for navigasjon, fiskesøk og kommunikasjon er levert av Simrad, Scanmar og Furuno Sverige, og installert av KS Elektro. Det er montert Furuno Videowall Mk2 og 55 “ Olorin widescreen monitorer i styrehuset.