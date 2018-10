Optimist (10/2018)

Optimist ble 12. september overlevert fra Viknaslipen AS til Celita AS ved Kåre Husebø, Sola. Båten er designet av Marin Design AS og bærer typebenevnelsen MD 36 Fish. Den er verftets byggenummer 48.

Fartøystypen MD 36 har vært en suksess for Viknaslipen, og de har levert mange båter i denne serien de siste årene. Men Optimist er den første som er bygd som reketråler.

STØRRE SLEPEKRAFT

MD 36 er kompakte båter bygd for å kunne driftes av én mann, men har godkjenning for et mannskap på tre. Båten inneholder skipperlugar samt en tomannslugar. Viknaslipens første reketråler noen gang er utstyrt med en Deutz BF 6 M 1015-motor på 390 hk. Det er en noe større motor enn hva som er standarden i disse båtene. Dette er gjort for å få større slepekraft under tråling, opplyser verftet i en pressemelding. Totalsummen for Optimist ferdig rigget, er rundt 10 millioner kroner.

PLANER OM LOFOTEN

– Båten er oppkalt etter en av mine tidligere båter. Jeg trapper ned driften ved å kjøpe mindre båt, ler reder Kåre Husebø fra Sola. Han selger 90 prosent av fangsten sin fra egen kai i Hafrsfjord, gjennom firmaet Hafrsfjord Skalldyr og Fisk. Husebø har planer om å ta en tur til Lofoten kommende vinter, mest for opplevelsen sin del.

– Det hadde vært fint å få med seg den opplevelsen, båten er testet og slepekraften er «god og vel så det» med tanke på tråling, men jeg har også muligheten til å fiske med garn slik båten er rigget, sier han i en pressemelding.

MASKINERI

Båten leveres med en Deutz diesel av type BF 6 M 1015 fra Frydenbø Industri AS. Gir av type G23 med to PTO samt propellanlegg er levert fra Finnøy Gear & Propeller AS.Et aggregat av type Sole Marine er levert av JB Systems AS. PMH AS har levert en sidepropell på 50 hk forut, mens Sleipner Motor AS har levert sidepropell bak på 30 hk.

DEKK

På dekk står det en TMP 500-kran fra Meydam. Lorentzen Hydraulikk har levert to tre-tonns capstaner, ankervinsj på 500 kilo og teinehaler på 1500 kilo samt nettrommel.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Elcom Rørvik AS, og det elektroniske utstyret om bord er levert av Brommeland Elektro AS.