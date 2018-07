Osedax (07/2018)

Osedax ble i juni overlevert fra Viknaslipen AS til MS Solvik v/Leon Pedersen, Erdal. Innovation JBA AS står bak designet, på det som er verftets byggenummer 49.

Osedax er en hurtiggående båt bygget i sjøbestandig aluminium, utrustet for tre personer. Den brukes til å kjøre forskere, marinbiologer og andre fra A til B, i sammenheng med diverse prøver av sjø og sjøbunn. Om disse passasjerene har dårlig tid, er det nok betryggende å vite at Osedax kan frakte dem trygt frem og tilbake i opp til 45 knops fart.

KAN TILPASSES ULIKE BEHOV

– Båten skal brukes til prøvetaking av bunnforhold og sjø samt annet virksomhet opp mot forskning etc i området rundt Bergen. Dette er tredje båten av dette designet vi bygger, og båt nummer fire er i produksjon, forteller Stig Morten Paulsen, daglig leder i Viknaslipen. Han legger til at verftet nylig har fått muntlig bekreftelse fra kjøper, om bygging av fartøy nummer fem av samme design.

– Generelt sett så kan disse båttypene tilpasses mange behov og ønsker, og de kan leveres som rene passasjerbefraktere eller med lugarer, bruksområdene er mange. Det som er gjengangeren er gode sjøegenskaper i alt av type vær, sier Paulsen til Maritimt Magasin.

MASKINERI

Fremdriftsmaskineriet består av to Volvo D6-370-hovedmotorer med DPH-drev, samt interseptorsystem. Alt det overnevnte er levert av Rørvik Marina AS. En thruster av type SP 100HYD er levert av Sleipner Motor AS.

Diverse

Viteq AS har utført den elektriske installasjonen om bord Osedax. Elektronisk utstyr kommer fra Garmin. Brødrene Hukkelberg AS har levert recarostoler med luftdemping. Vinduer er levert fra Ertec AS.