Øystrand (03/2017)

Øystrand ble 16. januar overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS, Stord. Brønnbåten er verftets byggenummer 195. Design er av type AAS 3602 STDE fra Aas Mek. Verksted AS.

Dette er den 15. brønnbåten Aas Mek. leverer til rederiet, og den første av verftets nye AAS 3602 STDE-design. Bømlo Brønnbåtservice er heleid av Sølvtrans AS, og betjener oppdrettskunder i Hordaland og Rogaland.

Nybygget har en lastekapasitet på 3600 m2, noe som tilsvarer 540 tonn med levende laks, heter det i en pressemelding fra verftet. Øystrand er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

DÅP Fartøyet ble døpt på Stord den 21. januar. Marie Louise Hvide, som er datteren til styreformann i Sølvtrans AS, Anders Hvide, er gudmor.

MASKINERI Båten er utstyrt med et Siemens Blue Drive dieselelektrisk fremdriftssystem på 3000 kW, levert av Siemens Norge. Strømproduksjon besørges av fire Cat 3512C- hjelpemotorer, hver med en kapasitet på 1550 kW og totalt 6200 kW, levert av Pon Power. Havne-/nødaggregat er av type Scania DI 13 75M, levert av Nogva Motorfabrikk. AG 680K gir- og propellanlegg med tre meters propell i dyse, er levert av Scana Volda. Brunvoll har levert to sidepropeller av type FU-63-LTC på 700 kW hver, mens Rolls-Royce Marine har levert styremaskin av type SR662 FCP og ror av type FB-H.

DEKK For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fem Palfinger-kraner på dekk, en på 75 t/m, tre på 48 t/m og en proviantkran akter på 23 t/m. Det er i tillegg montert fire fem tonns capstaner for assistanse ved merdene.

Dekkskraner er levert av Bergen Hydraulic AS. Ankervinsj er levert av Adria Winch i Kroatia. Vakuumpumpeanlegg er levert av Stranda Prolog AS, fisketeller er levert av AquaScan AS, smoltteller er levert av Vaki, ozonanlegg er levert av Redox AS og UV-anlegg samt lusefilter er levert av Sterner AS. MOB og tilhørende davit er levert av Mare Safety AS.

LASTEARRANGEMENT Båten er spesielt arrangert blant annet med CO 2 -luftere og oksyginering for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, transport av smolt, syk fisk eller transport gjennom soner med spesielle restriksjoner.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem av type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge- og rapporteringssystem.

Aas Mek. har et spesialutviklet vaske- og desinfiseringssystem kalt “Well Wash”, som er installert om bord nybygget. Dette er et helautomatisk vaskesystem, blant annet for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene og vakuumanlegget.

INNREDNING Komplett innredning er levert av Norwegian Marine Interior AS. Ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo AS og innvendige dører er levert av Baggerød AS. Vinduer er levert av Bohamet Spolka Akcyjna. Båten er arrangert med 11 enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panoramautsikt, kino, trimrom, samt “skye lounge” med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 graders panoramautsikt.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Vik Elektro AS. Leveranse av elektronisk utstyr kommer fra O. Øverland AS. – Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart, heter det i en pressemelding fra Aas Mek. Verksted.