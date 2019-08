Øytank (08/2019)

I april ble Øytank overlevert fra Zhejiang Chengzhou Shipbuilding CO., LTD, Kina, til Øytank Shipping AS, Valderøya. Fartøyet er verftets byggenummer CZ1702.

Kystrederiet Øytank Shipping har med Øytank fått sitt tredje fartøy. Fra før har de Bunkersservice, som driver med bunkringstjenester, og Hedda, som transporterer levendefisk. Nybygget startet i juli med transport av oljeprodukt og kjemikalier.

NÆRSKIPSFART

Øytank er bygd med høye miljøkrav, og den har effektive skroglinjer og dobbelt bunn/dobbelt skrog.

– Båten er en IMO 2-kjemikalietanker (TCOP) på 780 dwt., med lastekapasitet på 810 kubikkmeter. Den er utviklet og bygd for frakt av kjemikalier, olje og oljeprodukter for nærskipsfart, forteller Steinar Uggedal, eier og daglig leder for Øytank-rederiet.

– Politisk fokus på bærekraftig nærskipsfart, kombinert med et voksende marked og selskapets kompetanse på frakt av flytende laster, gir grunnlag for vekst og da også denne kontraheringen, sier Uggedal. Han legger til at det har vært stor interesse for båten i markedet.

DÅP

Kjemikalietankeren ble døpt 28. juni på Skansekaia i Ålesund. Fartøyets gudmor er Mona Elisabeth Valderhaug Uggedal.

KLASSE

Øytank er klasset i Bureau Veritas med følgende notasjoner: I*HULL*MACH, OIL TANKER, CHEMICAL TANKER, ESP- Flashpoint >60oC, COASTAL NAVIGATION, AUT-UMS.

MASKINERI

Hovedmotorene er to Cummins K19, som yter 373 kW hver. Thrusteren fra Schottel er på 140 kW, og de to hjelpemotorene fra Cummins er på 120 kW hver.

DIVERSE

MMC Green Technology har levert system for ballastvannbehandling. ECDIS er fra Simrad, mens navigasjonsutstyret kommer fra Furuno. På dekk er det montert en kran med kapasitet på 980 kg x16 meter.