Polar Viking (07/2017)

3. mai 2016 ble Polar Viking levert fra Aas Mek. Verksted AS til Polar Slep AS. Fartøyet er verftets byggenummer 197. Design er av type Aas 28 WB, fra Aas Mek. Verksted.

Polar Viking ble egentlig overlevert i mai i fjor, men dåpen ble først gjennomført 10. mai 2017. Fartøyet eies av Polar Slep AS, som er et datterselskap av Marine Supply AS i Tromsø. Med denne båten har de nå et spesialisert flerbruksfartøy til oppdrettsnæringen.

MULTIFUNKSJONELT Polar Viking er utstyrt for å utføre alle typer serviceoppdrag for oppdrettsnæringen, i følge en pressemelding fra verftet. Både ankerhåndtering, vedlikehold, transport, slep, og avlusning av oppdrettsfisk nevnes som eksempler. To kraner gir håndtering av lasteslanger og utstyr til merdene, og vinsj for ankring av merder. Nybygget er i fast charter for Cermaq AS i Nordland og Troms. Fartøyet er stasjonert i Steigen, for å kunne betjene hele kysten når det gjelder oppdrag.

I forbindelse med oppdragene for Cermaq, har fartøyet fått påmontert et dobbelt avlusningssystem av typen Optilicer. Det har en kapasitet for behandling av opptil 200 tonn fisk pr. time totalt på to linjer.

DÅP Polar Viking ble døpt 10. mai i Svolvær. Gudmor er Kari Gutteberg Mathisen.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet, det vil si motorer, gir og propellanlegg. PMH AS har levert sidepropeller, manøversystem og styremaskin.

DEKK SHM Maritime AS har levert dekkskraner og slepeutstyr. Avlusningsanlegget av type Optilicer er levert av Optimar AS. Ankervinsj og capstaner er levert av MB Hydraulikk AS. Dekksarealet på 170 kvadratmeter har plass til fem 20 fots containere, og lastetankene for flytende eller tørr last har totalt 150 m3 kapasitet, fordelt på tre tanker. Det er montert blant annet hydraulisk haikjeft, tauepinner, platelås, stor hekkerull og varpevinsjer med kapasitet på 60+20 tonn.

INNREDNING Innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior AS. Ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo AS. Vinduer er levert av Bohamet Spolka. Utvendige dører er levert av Libra-Plast AS. Det er innredningsfasiliteter for seks personer, fordelt på to enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Båten er utstyrt med stor og romslig messe, bysse og garderobe. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for alt dekksutstyr og overvåking av alle systemer.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Vik Elektro AS. Leveranse og montering av elektronisk utstyr, er gjort ved O. Øverland. Fartøyet er utstyrt med dynamisk posisjoneringssystem for bruk ved arbeid med fortøyninger, inspeksjoner og lignende.