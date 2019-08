Polarlaks II (08/2019)

Polarlaks II ble i juni overlevert fra Lextor Marin AS til Isqueen AS, Sennesvik. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 32.

– Polarlaks II er en arbeidsbåt som har skrogtype trimaran. Styrehuset er produsert i glassfiber, med skum-

isolering. Med sitt trimaranskrog har båten stor bæreevne, sier verftets daglige leder, Aasmund Torvik.

Båten er bygget av aluminium, og er produsert i Norge. Havbruks-selskapet Isqueen bruker den primært som lokalitets- og servicebåt.

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert to hovedmotorer på 180 hk, av type Volvo D4 samt ZF-gir. Propellanlegg er levert av West Mekan AS. Sleipner Motor AS har levert en hydraulikkpakke inkludert den hydrauliske baugpropellen. Nogva Motorfabrikk AS har levert et aggregat på 23 kW.

DEKK

Kranen på dekk er av type Amco Veba 820, og er levert av Truck Tek AS. Tenfjord Industrier AS har levert to capstaner med tre tonns trekkraft, Hella AS står for lanterner og belysning, og Sleipner Motor AS har levert hydraulikkpakke. Fosnot AS har levert Viking redningsflåte med plass til fire personer samt redningsdrakter.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av Brattvaag Electro AS. Navigasjonsutstyr, VHF og GPS er fra Furuno Norge. Brannvarslingen som er installert, kommer fra Consilium AS. Dører og luker er levert fra Libra Plast AS.