Pysen (07/2017)

Pysen ble i mai overlevert fra Promek AS til Mandal kommune.Det multifunksjonelle fartøyet er verftets byggenummer 173, og design er av type Procat 1452 J.

Båten skal benyttes av skjærgårdstjenesten i Mandal kommune. Verftet kan opplyse om at Pysen er bygget og godkjent i henhold til NBSY 1990 og Forskrift om bygging og ettersyn av mindre lasteskip. Fartøyet er innredet for å kunne ta inntil 12 passasjerer, i tillegg til at det er utrustet for å kunne delta i oljevernarbeid. Pysen er for øvrig et skjær i Mandal kommune, som er regnet for å være Norges sørligste punkt.

MASKINERI Sea-Tek AS har levert hovedmotorene og girsystemet. Dette består henholdsvis av to Sabb Iveco n67-560 og to ZF 286. Generator er av type Nanni QLS32T, levert av Nogva Motorfabrikk AS. Progress Ingeniørfirma AS har levert to vannjetter av type HJ 364, fra den renomerte vannjetspesialisten Hamilton i New Zealand. PMH AS har levert thrustere.

DEKK På dekk har Bergen Hydraulic AS stått for leveransen av en Palfinger-kran av type 4501(M)C. Tenfjord Industrier har levert en capstan av type N185-500kg.