Rabbagutt (04/2018)

2. februar ble Rabbagutt overlevert fra MarTec AS til Rabben Kystfiske AS, Bekkjarvik. Fiskebåten er av designtype 1066 Speedmax. Fartøyet er bygget av MarTecs finske samarbeidspartner Weldmec Marine AB, og er Weldmecs byggenummer 362 og MarTecs byggenummer 11.

Båten er bygget i saltvannsbestandig aluminium (AlMg4,5) og er konstruert i henhold til spesifikasjoner og krav som oppfyller «Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter». Den er levert med fartøyinstruks for fartsområde kystfiske med utvidelse til bankfiske 2 i sommerhalvåret.

VARIERT FISKE

Rabben Kystfiske bruker båten til fiske og fangst, og den er levert rigget for garnfiske. I tillegg er det utstyr for omrigging til teinefiske, med egen tank for leppefisk om bord. “Båtens skrog er designet for å tåle røff sjø under gange. Båten er beskyttet med grove D-fenderlister. Port i rekke på styrbord side gir enkel adkomst til og fra kai”, heter det i et produktskriv fra MarTec.

DÅP

Rabbagutt ble døpt 3. februar.

MASKINERI

Fremdriftslinjen er levert av MarTec AS, og består av en hovedmotor av type Yanmar 6CXBM på 509 hk. Gir er av type ZF286 med slureventil og strak aksling. Motor har mekanisk betjening av gir, slur og gass. Sleipner Motor AS har levert hydrauliske thrustere i baug og hekk.

ELEKTRONIKK

En stor Simrad-pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, er levert av MarTec. Pakken består blant annet av to NSS evo3 16 “ plottere, 4G radar, AIS og autopilot. Utstyr for fiskeleting er også levert av MarTec. Dette er en R509LH-W ekkoloddsvinger koblet mot Simrad NSS. Det er sonarrør for eventuell fremtidig sonar.

DIVERSE

Manøversystem er av type ZF ClearCommand, med elektronisk betjening av gir, slur og gass. MarTec har levert joystick-kontroll og sitt eget DP-system, samt autopilot av type Simrad A2004.

Weldmec Marine AB har levert hydraulikkanlegg med 120cc variabel pumpe direkte drevet i forkant motor. Det er hydraulikkuttak på dekk for fiskeredskaper.

Fiskeriutrustningen er utført av MarTec. Denne består av garnhaler av type HMH07, garngreier av type HGA005 og garngreiear, alt fra Hydema AS, samt sløyekar fra Lorentzen AS.