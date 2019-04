Ragnhild Kristine (04/2019)

Ragnhild Kristine ble 16. februar overlevert fra Vard Aukra AS til Orten Fiskeriselskap AS, Aukra. Den kombinerte garn-/linebåten har design av type SC15 fra Seacon AS, og er verftets byggenummer 902.

– Dette er det første nybygget vårt. Vi har hatt en 15-meters plastbåt før vi tok over denne. Kan vel si at det er en betydelig oppgradering, både med tanke på fangstmuligheter og komfort, forteller Torstein Orten fra Orten Fiskeriselskap. Selskapet ble etablert i 2012 av brødrene Torstein, Øystein og Andreas, og drives i dag av de to førstnevnte.

KOMBIDRIFT

Ragnhild Kristine skal drive garnfiske og linefiske etter hvitfisk. Autolinesystem med magasiner for ca. 30.000 krok og garnbinger med kapasitet på ca. 600 garn legger grunnlaget for et effektivt fiskeri. Med et lasterom på ca. 120 m3 vil Ragnhild Kristine være i stand til å levere fisk av høy kvalitet. På hoveddekk er det fabrikk for behandling av fisk.

POSITIVE RINGVIRKNINGER

– Det blir to skift på åtte mann i gangen som skal være i sving. Da er torsk og hyse på line vi fisker, og under seigarnsesongen er det sei og lyr, sier Orten. Han forteller til Maritimt Magasin at kostnaden på nybåten er “rett nord for 40 millioner”.

– Utstyrsleverandørene er stort sett valgt i samarbeid med verft, og vi gikk for en del lokale leverandører. Vi hadde et ønske om å skape så mange positive ringvirkninger som mulig da vi bestilte ny båt, legger Orten til.

DÅP

Ragnhild Kristine ble døpt 23. februar. Gudmor heter også Ragnhild Kristine, og hun er moren til Orten-brødrene som driver rederiet.

MASKINERI

Hovedmotoren er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Propellanlegg er levert fra Heimdal Propulsion Norway AS.

DEKK

Aukra Maritime AS har levert kranene på dekk. Linesystemet kommer fra Mustad Autoline AS.