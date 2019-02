Rago (02/2019)

7. desember 2018 ble Rago overlevert fra Promek AS til Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA). Katamaranen er verftets byggenummer 193.

Rago har designbenevnelse Procat 1260, og er den første av tre like fartøy som Promek bygger til Mowi ASA (i skrivende stund fremdeles Marine Harvest ASA).

SIGNERTE STOR KONTRAKT

Verftet signerte i september 2017 en kontrakt med oppdrettsgiganten på levering av ni ulike arbeidsbåter fordelt på 2018 og 2019.

– Det skal leveres tre båter på 10 meter x 5 meter (PC1050), tre båter på 12 meter x 6 meter (PC1260), to båter på 13 meter x 7 meter (PC1370) og én båt på 15 meter x 8 meter (PC2580). Båtene er tilpasset lokale krav fra regionene, fortalte daglig leder Kenneth Ramberghaug, i forbindelse med leveransen av første båt i mai 2018.

MASKINERI

Frydenbø AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av to hovedmotorer av type Sabb Iveco N60 ENT M37 på 270 hk hver, girsystem av type HVP83E og en marine aggregatmotor på 15 kW. Helseth AS har levert vribart propellanlegg av type 3H60-775HS. En thruster på ca. 30 hk er levert fra PMH AS.

DEKK

Dekkskran av type Palfinger er levert av Bergen Hydraulic AS, med kapasitet på ca. 18 tonnmeter. Vinsj med syv tonns trekkraft, og capstaner av type N300-3000 og N300-1500, er leverte fra Tenfjord Industrier AS. Ulike lyskilder er levert fra Luminell AS, Edøy Mekaniske AS og O.S. Solhaug AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord er utført av Elektronor AS. De har også levert alt av 230V-utstyr til båten. Navigasjon-/søke/kommunikasjonsutstyr er levert av Sandblost AS. Dette består blant annet av radar, kartplotter, GPS og ekkolodd fra Raymarine, Garmin kompass, rorindikator, Jotron nødpeilesender og Alpine bilstereoanlegg.