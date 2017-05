Ramform Hyperion (05/2017)

I mars ble Ramform Hyperion overlevert fra Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Japan til Petroleum Geo-Services (PGS), Oslo. Seismikkskipet er av designtype Ramform Titan, en videreføring av Ramform-designet utviklet av Roar Ramde på 1990-tallet. Fartøyet er verftets byggenummer 2309.

Ramform Hyperion er det fjerde skipet i Ramform Titan-klassen, etter Ramform Titan, Ramform Atlas og Ramform Tethys. Med dette fartøyet er PGS sitt nybyggprogram komplett for denne gang. Hyperion har kraft, kapasitet, redundans og pålitelighet til å være det ultimate skipet når det kommer til produksjon av seismiske data, slår PGS fast på sin hjemmeside.

– De fire fartøyene i Ramform Titan-klassen setter nye standarder for seismiske operasjoner for de neste 25 årene, sier Jon Erik Reinhardsen, president i PGS.

STOR KAPASITET OG TREKKRAFT Akterbredden på hele 70 meter gir plass til 24 tromler med seismikklinjer, såkalte streamere. Hver av tromlene huser 12 kilometer lange dobbelsensor streamere. Med streamerne samles det inn store mengder data.

– Disse skipene kan taue flere streamere enn noe annet fartøy. Det gjør at undersøkelser kan skreddersys for å møte våre kunders behov, det være seg høyest mulig datakvalitet eller den mest effektive dekningen av et stort leteområde, sier Per Arild Reksnes, Executive Vice President Operations i PGS.

Bredden gjør også at skipet er eksepsjonelt stabilt, noe som bedrer sikkerheten om bord, i tillegg til at man kan operere under svært tøffe værforhold. Trekkraften er på 220 tonn ved 4,5 knop.

GEOSTREAMER PGS har siden starten hatt mål om å være innovative og teknologisk ledende. Med skipstypen Ramform og Ramform Titan, samt GeoStreamer-teknologien, vil mange påstå at de har klart nettopp det. PGS sine GeoStreamer lyttekabler har dobbelsensor bredbåndsteknologi. Dette skal sørge for å kunne måle et mye bredere frekvensspekter enn tilfellet er for tradisjonelle seismikkabler. Dermed kan de altså hente inn større mengder data. Ramform Hyperion er skreddersydd for å utnytte GeoStreamer-teknologien til sitt fulle, for bedre oppløsning, større gjennomtrengning og forbedret bildebehandling.

SETTER STANDARDER Det geofysiske selskapet PGS leverer seismikk- og reservoartjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av data og feltevaluering. Selskapet ble etablert i Norge i 1991. I 1995 introduserte de det karakteristiske Ramform-designet, med Ramform Explorer som første seismikkskip av denne fartøystypen. Ramform-fartøyene var de første til å slepe 8, 10, 12 ,14 og 16 streamere. Å slepe 12 eller flere streamere er nå helt vanlig. Titan-klassen har kapasitet til 24 streamere.

UTE LENGE OM GANGEN Ramform Hyperion er utformet og utstyrt for å ha så lite nedetid som mulig. For eksempel består fremdriftssystemet av to helt separate motorrom, der tre generatorer driver tre propeller med to motorer hver. Om generatoren stanser i ett motorrom, kan operasjonen likevel fortsette. Skipet kan vanligvis gå 120 dager mellom hver gang det må fylles på drivstoff. Tørrdokk-intervallene er på 7,5 år. I tillegg skal alt vedlikehold kunne gjøres til sjøs.

KLASSE Fartøyet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 SPS BIS Clean(Design) COMF(C-3, V-3) E0 HELDK Ice(C) NAUT(OSV(A)) RP(+) TMON VIBR. Ramform Hyperion seiler under bahamansk flagg, og hjemmehavn er Nassau.

DÅP Ramform Hyperion ble døpt 22. mars, ved Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding sitt verft i Nagasaki, Japan.

MASKINERI Seks dieselmotorer av type 8L32E fra Wärtsilä, yter 4400 kW hver. ABB har levert seks generatorer av type AC 6600 V, på 4260 kW hver. Propellanlegg er levert av Wärtsilä. Brunvoll AS har levert en azimuth- thruster på 2200 kW.

DEKK På dekk er det montert kraner fra TTS Ships Equipment AS, ankervinsj og capstan fra Hatlapa, og fortøyningsvinsjer fra Scanrope og Hatlapa. Kongsberg Evotec AS har levert den omfattende pakken med hydraulisk utstyr for håndtering av lyttekabler, deflektorer og seismisk kilde.

INNREDNING Innredningsarbeidet er foretatt av Staco. Ramform Hyperion er innredet for 80 personer, fordelt på 60 single og 10 doble lugarer. Rekreasjonsområdene inkluderer en 225 kvadratmeter ballbane, treningsrom, svømmebasseng, badstue, tre TV-stuer og auditorium. Møbler i innredningen er levert av Ekornes ASA. Innredningen fokuserer i stor grad på samhandling og sosialisering for alle avdelinger om bord.

DIVERSE Verftet har stått for elektrisk installasjon om bord. PGS sitt GeoStreamer-system er selvsagt på plass, som på de andre Ramform-skipene. Systemet er del av den avanserte seismiske innsamlingsteknologien, som kjennetegner Ramform-båtene. Arkitektene Tov Arne Svalestuen og Thilda Rosèn-Lystrup fra Yran & Storbraathen ble benyttet i det opprinnelige Titan-designprosjektet, og bidro i stor grad til design av overbygg og innredning. De designet også skipets enkeltlugarer.