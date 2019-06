Rav (06/2019)

12. april ble Rav overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til Peter Hepsø Rederi AS, Steinsdalen.

Rav er rigget for ringnotfiske og kolmuletrål. Nybygget erstatter rederiets gamle skip med samme navn, bygget i 2003.

KOMBIFANGST

Familierederiet Peter Hepsø ble startet opp i 1917. I dag er det tredje generasjon som eier og driver selskapet, mens fjerde generasjon allerede er aktive om bord. Nye Rav er rederiets niende nybygg, og det fjerde med dette navnet på skutesiden. Hovedaktiviteten er kombinert trål- og notfiske, hvor trålfisket primært består av kolmule vest for Irland. Sild- og makrellfiske drives med not. Nybygget har allerede vært i aktivitet med stor fiskelykke i kolmulefeltet.

DÅP

Nye Rav ble døpt i Skagen 6. april. Gudmor for skipet er Ingrid Hepsø Ovesen.

– Utrolig stolt dag for oss i rederiet. Tusen takk til de flinke arbeiderne på Karstensens Skibsværft. Stor takk til alle underleverandører. Takk til alle våre egne folk, som har bidratt og fulgt opp prosessen og byggingen siden mars 2016, skrev rederiet på sin Facebook-side i forbindelse med dåpen.

KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A, E0, Ice-C, Fishing Vessel.

ELEKTRISK FISKEPUMPE

Rav er utrustet med separate snurpe- og trålvinsjer, og har pumping fra hekk (trål). Pumping fra snurpenot er på styrbord side. Denne pumpingen foregår ett dekk høyere enn vanlig, noe som gjør at mannskapet får et sikrere og enklere arbeidsmiljø.

Kombiskipet er det første nybygget i ringnotflåten med elektrisk fiskepumpe, heter det i en pressemelding. Skipet er spekket med siste skrik innen tekniske løsninger for fiske- og fangstfartøy. Blant annet er det installert et tankvaskesystem, tastestyrt fra rorhuset, som både har forvask og rensing.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget består av den nye 8V31-hovedmotoren fra Wärtsilä Finland Oy på 4800 kW, reduksjonsgir av type Wärtsilä SCV 90/2-PDC58, propellanlegg av type Wärtsilä 4D1095 (d4200 mm) og en 3000 kW akselgenerator fra Marelli.

Det er god fremdriftsseffekt til tråling, såvel som til det elektriske anlegget (primært sidepropellene) under notfiske. Under fisket er det elektriske vinsjanlegget i bruk mer eller mindre kontinuerlig, og da er hovedgirets PTO og dermed akselgeneratoren koblet inn. Når det er bruk for full effekt på vinsjene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren brukes dermed som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyning. Således er det ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

Det er tre hjelpemotorer om bord, alle fra Cummins. To er av type KTA38-D og yter 925 kWe, mens en er av type KTA19-1 og yter 463 kWe. Styremaskinen, av type SR723, er levert av Kongsberg Maritime AS. Det samme er to sidepropeller på 1200 kW hver, av type KaMeWa TT1850.

DEKK

Elektriske vinsjer på dekk er levert av MacGregor Rapp AS. Det er snakk om blant annet to trålvinsjer på 80 tonn hver, to snurpevinsjer på 37,3 tonn, to nottrommevinsjer på 92,6 tonn, to fortøyningsvinsjer og to ankervinsjer. MacGregor Triplex AS har levert en pakke med dekkskraner og nothåndteringsutstyr. Deriblant en NK-7500 notkran, en KN-60 fordekkskran, to KN-60 fiskepumpekraner og en elektrisk drevet nothaler. RSW-systemet består av to Johnson Controls på 1487 kW hver, fire sirkulasjonspumper med kapasitet på 500 m3 i timen og to kondensatorpumper på 300 m3 i timen. Vakuumsystem er levert av MMC First Process AS. Det er fire 66 kW kompressoraggregater og to 4200 liters tanker.

INNREDNING

Innredningen er levert av Maritime Montering AS, som også har levert Ekornes-møbler om bord. Verftet står for innredningen av styrehuset. NorSap AS har levert tre styrehusstoler av type 1600. Det meste av hospitalutstyret er levert av ShipMed AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er utført av KS Elektro. Elektronisk utrustning (navigasjon, fiskesøking, kommunikasjon) er levert av ProNav, og installert av KS Elektro. Leveransen fra ProNav består av en komplett navigasjon- og kommunikasjonspakke fra JRC, MFD-radar, MFD ECDIS og JLN-652 strømlogg fra JRC, Meridian gyrokompass, Intellian T-130 TVRO System og Intellian VSAT-system. Marine Control Services (MCS) AS har levert alarm- og overvåkningssystem. TV og underholdningsutstyr er levert av NCMC. Ocean Electronics har levert en Furuno-pakke.