Regina C (03/2019)

Regina C ble 12. desember 2018 overlevert fra Metalships & Docks, S.A.U. til Niisa Trawl ApS, Grønland. Fartøyet er verftets byggenummer 298. Desginet er av type ST-118, fra Skipsteknisk AS.

Fabrikkfrysetråleren Regina C er det tredje fartøyet designet av Skipsteknisk med dette navnet. Niisa Trawl fra Grønland benytter nybygget primært til rekefiske, men med små endringer er det mulig å også drive annet fiske. Frysetråleren er bygd med høyeste baltiske isklasse, og er innredet for 32 personer.

MEKTIG FRYSESYSTEM

Regina C har en frysekapasitet på 115 tonn per dag. Fartøyet er utstyrt med et semi-automatisk fryseranlegg fra danske Johnson Controls.

– Anlegget er designet for å operere i vannforholdene rundt Grønland. Fire IQF-beltefrysere og to platefrysere er installert i nærheten av prosessanlegget. Beltefryserne kan fryse ned rundt 100 tonn reker per 22 timer, og platefryserne rundt 15 tonn i døgnet, med forbehold om 10 graders sjøvannstemperatur og 15 graders lufttemperatur. Fangsten blir fryst gradvis ned i beltefryserne, for å sikre optimal kvalitet på fisken, forteller John Bilde, salgsansvarlig hos Johnson Controls. Fangsten blir lagret i to ulike lagre og i et oppbevaringsrom. Lagerrommene kan fryses hver for seg, og helt ned til minus 30 grader. Alle deler av anlegget drives av et kjøleovervåkingssystem, som gir mannskapet oversikt over hele anlegget, og gjør det mulig for dem å håndtere fryseprosessen effektivt.

KLASSE

Regina C er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, ICE 1B, TMON, E0, “Stern Trawler”. Skroget har notasjonene 1A1, ICE 1A*. Skipet seiler under grønlandsk flagg, og hjemmehavn er Nuuk.

MASKINERI

Regina C er utstyrt med hovedmotor av type Wärtsilä 12V32, som yter 6960 kW ved 750 o/min. Wärtsilä har også levert girsystem av type SCV 105-P63, og propellanlegg av type WCP 4G1190 med CPP 4300 mm diameter. Det er installert to generatorer av type Cummins KTA50-DM1 på 1290 kW ved 1800 o/min. Brunvoll AS har levert en sidethruster av type FU-63-LTC-1750 på 800 kW, og fra Rolls-Royce er det levert styremaskin og ror.

Diverse

Fryseanlegget om bord er levert av Johnson Controls. Seaonics AS har levert dekksmaskineri samt en kranpakke bestående av en kran av type SJ45, en av type SKJ140 og en av type SKJ250. Disse har kapasiteter på henholdsvis 3 t/m ved 8 meter, 5 t/m ved 15 meter og 9 t/m ved 5 meter. Fiskefabrikken kommer fra danske Carsoe.