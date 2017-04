Reidar Viking (04/2017)

Reidar Viking ble 22. februar overlevert fra Sletta Verft AS til Arnøylaks AS, Lauksletta. Fartøyet er verftets byggenummer 159.

Arnøy Laks moderniserer flåten sin, og Reidar Viking er deres nyeste tilskudd. Havbruksselskapet holder til på Lauksletta i Skjervøy kommune, har fire oppdrettskonsesjoner, og en årlig produksjon av om lag 5000 tonn laks.

MASKINERI Hovedmaskineriet er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av en hovedmotor av type Nogva/Scania Marine DI 13 73M, som yter 380 hk ved 2100 o/min, gir av type HC168, generator av type Nanni QLS22T på 17,1 kW og propellanlegg av type N415/65. Sleipner Motor AS har levert en sidethruster av type SH550/386TC-BA40, samt styremaskin og roarm.

DEKK Hydraulisk foldekran på dekk av type Palfinger PK32002(M)A, er levert av Bergen Hydraulic AS. 10 tonns tauvinsj og capstaner på 5 tonn, 3 tonn og 1 tonns trekkraft, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Løst fortøyningutstyr, som fortøyningstrosse og øye i begge ender, er levert av Erling Haug AS.

INNREDNING Byggmaterialer til innredningen, er levert av Aure Trelast AS. R&M Ship Interior AS har levert veggpaneler. Møbler i innredning er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Flataker Industrier AS har sørget for møbeltrekking. NorSap AS har levert styrehusstoler av type NS800 Comfort. Vinduer av type S80 er levert av Ertec AS, og Libra Plast AS har levert dører av type Honeycomb AC-32. Bysseutstyr er levert av Brødrene Dahl AS.

DIVERSE Elektrisk installasjon er foretatt av Elmarin AS. Redningsutstyr, bestående blant annet av brannteppe, brannøks, livbøye, redningsdrakt og redningsflåte, er levert av Erling Haug AS. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert brannslukkingssystem i maskinrom, av type Inergen.