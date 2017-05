Rekkøy (05/2017)

24. mars ble Rekkøy overlevert fra Folla Maritime AS til Bjørøya AS, Flatanger. Fartøyet er verftets byggenummer 63. Design er av Marin Design AS.

Rekkøy er den andre servicebåten Folla Maritime leverer til Bjørøya på kort tid. Nybygget er identisk med Riøy, som ble levert i januar (MM 02/2017). Begge båtene er av type FollaWork 35. Båttypen har enkelt skrog, og skal brukes som lokalitetsbåt. Den skal være spesielt egnet til arbeid inne i oppdrettsanleggene. Verftet har også to tilsvarende fartøy under bygging, og disse skal leveres til Norway Royal Salmon (NRS) i Finnmark i løpet av våren.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert maskineriet om bord. Dette består av en John Deere hovedmotor, som yter 265 hk ved 2400 o/min, gir av type HC 168 og vribart propellanlegg.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Guerra M 95.20A, levert av Damgaard Fishing AS. En capstan på tre tonn og en capstan på ett tonn samt høytrykksspyler av type 28/280, er levert av Tenfjord Industrier AS. Kompressor for liftup er av type Evo 6, levert av AMA Salg AS.

ELEKTRONIKK Montering av det elektriske anlegget er utført av Elektroservice AS. Navigasjonssystem er levert av Navy Rørvik AS.

DIVERSE Design og arbeidstegninger er levert av Marin Design AS. Styrehusstol er levert av Alu Design AS, og styrekonsoll er levert av Retronic AS.