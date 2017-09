Remskjær (09/2017)

27. juni ble Remskjær overlevert fra Båt og Motorservice AS til Øystein Rånes, Helligvær. Fiskebåten er verftets byggenummer 48. Marin Design AS står for designet.

Fartøyet er rigget for garn og line, og er i sin helhet bygget og utrustet hos Båt og Motorservice AS i Rørvik. Nybygget er litt annerledes sammenlignet med tidligere modeller fra verftet, i og med at styrhuset er løftet slik at det har blitt plass til dør i styrhuset ut til bakdekket. Verftet har samarbeidet tett med reder Øystein Rånes om løsningene om bord.

MASKINERI Frydenbø Industri AS har levert en hovedmotor av type Deutz 1015, som har en ytelse på 290 hk. Gir av type G-18 og firebladet propellanlegg, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. PMH AS har levert thrustere, en på 50 hk fremme og en på 30 hk bak.

DEKK Hydraulisk utstyr og garnutstyr på dekk, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Annet fiskehåndteringsutstyr, som sløyekar med mer, er levert av verftet selv.

DIVERSE Ytre Namdal Snekkeri AS har levert møblementet, mens Båt og Motorservice AS har utført innredningsarbeidet om bord. Elektrisk installasjon er utført av Viteq AS. Navy Rørvik AS har levert og installert det elektroniske utstyret. Redningsutstyr er levert av RMMC AS.