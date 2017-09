Rense (09/2017)

24. juli ble Rense overlevert fra Vest Marine AS til Norsk Oppdrettsservice AS. Fartøyet er verftets byggenummer 5.

Verftet ble startet opp som Vest Marine AS så sent som i april i år (tidligere Ekren Fiskeri), og har allerede flere nybyggprosjekter på gang. Rense er den første av fire rensefiskbåter som leveres til Norsk Oppdrettsservice (NOS). Nybyggene benyttes til å gjenfange rensefisk i laksemerder.

FLERE PÅ GANG Verftets byggenummer 6, med navn Berggylta, ble levert i midten av august, mens byggenummer 7 og 8 skal stå ferdige i løpet av september og oktober, forteller daglig leder og båtbygger Henrik Hamre til Maritimt Magasin. Rensebåtene er av type NB 29 pro.

MASKINERI Motor og girsystem er levert av Frydenbø Industri AS. Hovedmotoren er en kraftplugg av type Iveco N67, som yter 420 hk. Gir er av type ZF 280. Propellanlegget er levert av West Mekan AS.

DEKK På dekk er det engelske Spencer Carter Ltd som har levert hydraulikksystem, teinehaler og capstan.

ELEKTRONIKK Retronic har levert og installert det elektriske anlegget om bord. Apply TB har levert elektronisk utstyr, som kartmaskin, radar og VHF.

DIVERSE Namdal Glass og Fasade AS har levert vinduer og dører. Airtek AS har levert sikkerhetsutstyr. Lensepumper kommer fra den amerikanske pumpeleverandøren Rule, Tess og Proflex har levert slanger, og Flak AS har levert diverse utstyr om bord.