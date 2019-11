Repvåg (11/2019)

8. september ble Repvåg overlevert fra Promek AS til Grieg Seafood ASA. Fartøyet er verftets byggenummer 200, og design er av type Procat 1580F.

Grieg Seafood ASA, er en internasjonal aktør innen oppdrett av atlantisk laks. Konsernet har bestilt mange fartøy fra Promek opp gjennom årene, og nyeste bygg er Repvåg. Sjømatselskap har oppdrettsanlegg i Rogaland og Finnmark, Britisk Columbia og på Shetland. Repvåg er en arbeidsbåt for havbruk, levert til Grieg Seafood sitt oppdrettsanlegg i Vedbotn ved Repvåg. Nybåten er en kraftig plugg med 15 tonns lastekapasitet, to motorer på 380 hestekrefter og slepekrok på 8 tonn.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmotorene, to Nogva Scania DI13 078M som hver yter 380 hk ved 2100 o/min, gir av type HC 168, propellanlegg og Nanni aggregat på 23,4 kW. Sidepropellen på 50 hk er levert av PMH AS. Sleipner Motor AS har levert styremaskin.

DEKK

På dekk om bord i Repvåg står det montert en kran av type Palfinger PK50002 (M)G på 48,7 tm. En vinsj av type HV400-15T, capstaner av type N180-1500kg, N350-2000kg og N350-5000kg samt skiveholder av type HPL 7T, er levert av Tenfjord Industrier AS. Anker og kjetting er levert fra Smøla Oppdrettsservice AS. Både Edøy Mekaniske AS, Luminell AS og

O. S. Solhaug AS har bidratt inn mot den utvendige belysningen. Båten har redningsflåter fra Survitec AS.

DIVERSE

Innredningen er levert av Troldmyr Møbelfabrikk. Styrehusstol av type 1000 er levert fra NorSap. Vinduer kommer fra Ö-Metall, med varmevindu i front. Maling og antifouling er levert av Jotun. Det er Furuno kart og ekkolodd, Olex og Sailor VHF-6222 om bord i båten.