Restless Voyager (03/2017)

23. desember 2016 ble Restless Voyager overlevert fra Fitjar Mek. Verksted AS, til Marinus Aquaservice AS, Urangsvåg. Katamaranen er verftets byggenummer 231. Design er av type HFMV W 15, av Heimli AS ved Asbjørn Vik.

Restless Voyager er den andre båten Fitjar Mek. leverer til Marinus Aquaservice. Rederiet ble etablert i 2008, og holder til i Urangsvåg på Bømlo. Marinus Aquaservice er totalleverandør av fartøystjenester til havbruksnæringen, og har blant annet omfattende erfaring med ROV-oppdrag, nå også med boring. Fartøyene deres opererer over hele Vestlandet. Restless Challenger ble overtatt av rederiet i september 2014 (MM 11/2014).

MASKINERI Hovedmaskineriet er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av to motorer av type Scania DI16, som yter maksimalt 650 hk hver, gir av type HC-258, generator på 84 kW av type John Deere Marine, og firebladet vri-propellanlegg. To sidethrustere på 120 hk hver, er levert av PMH AS.

DEKK En Palfinger PK65000(M)G hydraulisk foldekran med rekkevidde 20,5 meter og 6,5 tonns vinsj, og en Palfinger PK50002(M)G hydraulisk foldekran med rekkevidde 20,5 meter og 3,5 tonns vinsj, er levert av Bergen Hydraulic AS. PMH AS har levert en 60 tonn vinsj, utrustet for ankerhåndteringsoperasjoner, og tre capstaner på tre tonn hver. Karmøy Winch AS har levert haikjeft og styrepinne.

INNREDNING Lido Norway AS har levert innredning, innredningsdører og møbler til innredningen. Styrehusstoler er levert av Alu Design AS. Ventilasjonsanlegget er levert av Fronta Ventilasjon AS. Vinduer og lysventiler er levert av Bohamet AS, og toalettsystem er levert av Brødrene Dahl AS.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Vassnes Power AS og verftet selv. Navigasjonsutstyr, kartsystem, GPS, VHF-telefon, ekkolodd, autopilot og annet elektronisk utstyr, er levert av Vico AS. Bro- og maskinromspulter er levert av Lido Norway.