Rind (05/2018)

I februar ble Rind overlevert fra Maritime Partner til Norwegian Rig Shuttle AS, Gulen. Det hurtiggående oppsynsfartøyet er verftets byggenummer 2076. Design er av type Alusafe 1500 MPV fra Maritime Partner.

Rind er bygd på verftets eksisterende Alusafe 2000 MPV-skipsdesign, men tilpasset og skreddersydd for Fiskeridirektoratet sine behov. Båten opererer primært langs norskekysten innenfor fiskerigrensen på fire nautiske mil, og er sertifisert for liten kystfart. I sommerhalvåret vil båten operere i Sør-Norge, ellers brukes den i de nordligste fylkene.

NRS

Norwegian Rig Shuttle (NRS) leverer blant annet maritime tjenester til vedlikeholdsoppdrag, sleping, person- og godstransport til fortøyde rigger. Den nye båten er den første fra Maritime Partner i rederiets flåte. Selskapet vant i fjor det offentlige anbudet og inngikk kontrakt med Fiskeridirektoratets regionskontor i Tromsø, angående ny oppsynsbåt. Kontrakten har en varighet på tre år fra januar 2018, samt en opsjon på videreføring (1 + 1 år). NRS stiller båt og skipper til rådighet, mens Fiskeridirektoratet stiller med inspektører.

NY ÆRA

– Dette er en ny æra for oss, med varmekabler på dekk og rekkverk for å unngå nedising, og generelt bedre arbeidsforhold om bord når vi skal sikre våre dyrebare naturressurser langs den norske kysten, sa kaptein Freddy Norvoll under dåpen, ifølge Norges Sjømatråd sin Facebook-side. Båten er bygd og utrustet for å takle vær- og vindforhold langs hele kysten, året rundt.

BEDRE FISKERIOPPSYN

Fartøyet vil ha et mannskap bestående av kaptein fra NRS, samt to inspektører fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

– Båten er godt utstyrt til direktoratets behov. Det er mye utstyr til inspeksjon, blant annet både varmekamera og nattkamera, kran og lettbåt. Den skal benyttes til jobben for et bedre fiskerioppsyn langs hele kysten. Det er tre enmannslugarer pluss en dobbeltlugar om bord. I tillegg har den et passasjersertifikat på opptil 12 personer, til befraktning, forteller Maritime Partners salgs- og markedssjef Gisle Anderssen, til Maritimt Magasin.

KONTRAKT PÅ SØSTERFARTØY

Verftet, som er kjent for sine mange ulike typer støttefartøy, begynte for fire år siden jobben med å omstille seg til å bygge større fartøy enn tidligere.

– Det arbeidet begynner å bære litt frukter. Vi skal ikke slutte med de andre båtene, men markedet der har krympet. Nå satser vi mer på større “stand alone”-båter. Konkurransen her er knallhard, og kundemassen varierende, men det er ikke nytt for oss. Vi er vante til hard konkurranse, og vet hva som må til, sier Anderssen. I desember 2017 ble det for øvrig gjort kjent at NRS bestiller en ny hurtiggående oppsynsbåt av verftet, som blir søsterfartøy til Rind.

DÅP

Rind ble døpt 17. februar, i Tromsø. Fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet, Liv Holmefjord, er fartøyets gudmor.

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert de to hovedmotorene på 368 kW hver, av type Volvo D13. Propellanlegget er levert av Helseth AS. Staubo Elektro-Maskin AS har levert to generatorer, en av type Panda 1500i PMS og en Panda 45i PMS. Bauthruster av type BHT 386-455 og hekkthruster av type BHT 300-400, er levert av KGK ZF Norge AS.

DEKK

En kran av type Fassi M30AFM.13 levert fra Nord Kran AS, står montert på dekk. Hydraulisk anlegg er levert fra Dimo AS. MB Hydraulikk AS har levert ankervinsjen, av type 1-AV-12,5-K1. Redningsflåte og redningsutstyr kommer fra Viking Life-Saving Equipment AS.

INNREDNING

Innredningen er levert fra Isowest AS, mens Brødrene Hukkelberg AS har levert Recarostoler i styrehuset. Wangsmo AS står for ventilasjonssystemet. Jets har levert C200-vakuumtoaletter, Libra Plast har levert dører og luker, og Ertec AS har levert vinduer.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Industri og Skipselektro AS. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Marineelektronikk AS, mens brokonsoll er levert fra Elpro AS.