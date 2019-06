Risvik (06/2019)

I mai ble Risvik overlevert fra Skogsøy Båt AS til Ellfisk AS, Kjøllefjord, ved Magne Ellingsen. Fartøyet er verftets byggenummer 100.

– Vi bygde gamlebåten, som også heter Risvik, hos Skogsøy. Det er 20 år siden i år. Både båten og verftet er vi veldig fornøyde med, så da ble det Skogsøy igjen, sier reder Magne Ellingsen til Maritimt Magasin.

STØRRE KAPASITET OG MER KOMFORT

Nye Risvik har fått overført kvotene fra gamlebåten. Fisket blir det samme, etter torsk, hyse og sei.

– Nybygget er rigget for fiske med line og snurrevad. Vi ser fram til å ta båten i bruk, det ser bra ut så langt. Komforten blir selvsagt en helt annen. Det samme blir kapasiteten og sikkerheten om bord, mener Ellingsen. Kostnaden på nybåten er på mellom 45 og 50 millioner kroner. Ellingsen slår fast at prosjektet har blitt mulig gjennom lån fra Innovasjon Norge og Sparebanken Nord-Norge.

– Og en liten del fra Lebesby kommune må man ikke glemme, legger han til.

100 TIL?

Risvik ble altså selveste jubileumsbygget, bygg nummer 100, fra Skogsøy Båt. Det blir langt i fra det siste. Verftet har godt med arbeid den kommende tiden, for både byggenummer 104, 106, 107 og 108 har planlagt levering i løpet av 2019, etter det Maritimt Magasin kjenner til.

MASKINERI

Fremdriftsmotoren om bord er levert fra Yanmar, mens Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem og propellanlegg. La-Sa Båt og Motor AS har levert generatorer fra Volvo.

Diverse

MacGregor Triplex AS har levert en dekkskran. Hydraulikkutstyret er levert og montert av Lofoten Hydraulikk AS. Innredningspanler og innredning generelt er levert av Haugland Miljøinnredning AS. Global Ocean Technology AS har foretatt den elektriske installasjonen samt levert og installert elektronisk utstyr om bord i båten.