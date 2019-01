Rita/Randi (01/2019)

Rita og Randi ble 17. oktober 2018 overlevert fra Moen Marin AS til Flakstadvåg laks AS, Flakstadvåg. Med design fra Marin Design AS, er de to båtene verftets bnr. 221 og 222.



To ettskrogs-fartøy fra Moen Marin ble i oktober de siste tilskuddene til Flakstadvåg laks sin flåte av arbeidsbåter på Senja. Selskapet har drevet med oppdrett av laks og ørret siden 1990, og har seks konsesjoner fordelt på flere lokaliteter langs Senjakysten. Flakstadvåg Laks, som er en del av Brødrene Karlsen-gruppen, er Nord-Norges eneste produsent av økologisk laks.



RASK LEVERING

Rita og Randi er de to første arbeidsbåtene Moen Marin leverer til Flakstadvåg laks. Begge ble satt i drift ved selskapets lokaliteter i Selfjorden og på Sør-Senja. Båtene skal primært benyttes i selskapets fiskehelsearbeid, blant annet ved luseforebygging, og arbeid med rognkjeks og rognkjeksskjul, heter det i en pressemelding.

– For oss var den raske leveringstiden en viktig grunn til at vi valgte Moen Marin. Vi er svært fornøyd med det ferdige resultatet og har store forventninger til båtene. Rita og Randi er oppkalt etter to driftige damer i Brødrene Karlsen-konsernet, hvilket passer bra til to sjødyktige arbeidsbåter som blir viktige i selskapets daglige drift, sier Roy Alapnes, adm. dir. i Flakstadvåg Laks.



MASKINERI

Hovedmotoren er en John Deere 6068 på 265 hk. Gir av type HC168 og firebladet propellanlegg er levert av Nogva Motorfabrikk. Det er installert generator av type Nanni QLS13T, som yter 9,5 kW. Sleipner Motor har levert thruster på 40 hk.



DEKK

Det er montert en Palfinger-kran av type PK 8501(M)B på dekk, med vinsj. Capstaner er levert fra Tenfjord Industrier AS, en er på tre tonn og to er på ett tonn. Høytrykksspyler med kapasitet på 19l/min - 210 bar, er også levert fra Tenfjord Industrier.



DIVERSE

Furuno Norge AS har levert følgende elektronisk utstyr til de to katamaranene: Plotter TZTL 15, GPS GP170, Navtex NX-700B, VHF FM8900, Autopilot Navpilot-711C.