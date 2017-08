RKB Jotun (08/2017)

Røde Kors Båten Jotun ble i juli overlevert fra Gazelle Technology AS til Sandefjord Røde Kors. Fartøyet er verftets byggenummer 9, og har design av type Flying Fish 40X.

Dette er en videreutvikling av Røde Kors Båten Veritas som ble levert til Tjøme & Hvasser Røde Kors Hjelpekorps i 2014. Siden båten også skal slepe, ble den bygget etter Forskrift for bygging og tilsyn av mindre lasteskip fra 2015. Den er en av de første redningsbåtene bygget etter dette regelverket, som gjelder for båter opp til 24 meter. Bureau Veritas er godkjent foretak og har utført inspeksjon og testing. Båten er bygget i samarbeid med skipsverftet Brødr. Hukkelberg.

KOMMER MED NY BÅTTYPE – Gazelle Technology leverte en tilsvarende båt til Lillesand Røde Kors i april. I tillegg utvikles en ny type hurtiggående arbeids- og dykkerbåt på 15 meter og designet Flying Fish 50X – High Speed Seawork skal presenteres under Aqua-Nor i august, sier daglig leder Øyvind Hukkelberg.

UNIK KOMBINASJON Hukkelberg forteller at Røde Kors Båten Jotun har en unik kombinasjon av «Search and Rescue» og førstehjelp. Det innebærer blant annet å kunne gi fullverdig førstehjelp innendørs. I tillegg har båten godkjent slepekrok og slepekraft på over to tonn, termisk kamera, kraftig søkelys, dykkerplattform, redningsnett for nødstedte, samt mulighet for å ta om bord brann- og lensepumpe.

MASKINERI Propulsjonssystemet består av to vannjetter fra Rolls Royce, som drives av Volvo Penta D6-motorer på 435 hestekrefter hver, levert av J. Weiberg Gulliksen AS. Styresystemet er også fra Rolls Royce, og er elektronisk med joystick-styring. En baugthruster av type Side Power SE170 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK Båten er utstyrt med slepekrok fra Henriksen, to Zodiac LPC-flåter, og redningsutstyr fra Erling Haug AS.

ELEKTRONIKK Midsund Elektro AS har utført elektroinstallasjonen om bord, mens radioinstallasjon er foretatt av Oddstøl Elektronikk AS. Elektronikken er levert fra Garmin, og termisk kamera er av type Flir.