Ro West (06/2017)

Ro West ble i april overlevert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Rostein AS, Harøy. Fartøyet er verftets byggenummer 57. Design er av type SK 6000 DE II fra Skipskompetanse AS.

Brønnbåten Ro West ble levert i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest region Vest – en region som dekker Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Med dette fartøyet har Rostein nå fire store brønnbåter som er på langtidskontrakt med Marine Harvest.

GODT SAMARBEID Alle Rosteins 13 fartøy er utrustet i Norge og representerer store, positive ringvirkninger av oppdrett for norske leverandører, slår rederiet fast i en pressemelding. Miljøteknologi har vært viktig i en årrekke og blant annet er den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med sine fire Yanmar-generatorer.

– Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og samarbeidspartnere. Leveransen av Ro West representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og Marine Harvest, heter det i pressemeldingen.

DÅP Nybygget ble døpt 13. mai i Fosnavåg. Gudmor for Ro West, er Kristine Heggdal Kringstad.

TEKNOLOGISKIFTE Ro West er det fjerde fartøyet i en serie på fire nybygg, som Larsnes Mek. Verksted leverer til Rostein. De forrige var Ro North (MM 01/17), Ro Server (07/16) og Ro Arctic (01/15). Rederiet har dermed foretatt en teknologisk opprustning av flåten, og har nå fire store brønnbåter som kan behandle laks miljøvennlig, uten utslipp av annet enn oppvarmet vann.

MASKINERI Dieselmotorene er fire 6EY22 ALW som hver yter 1300 kW, levert av Yanmar AS. Disse er koplet til propellanlegg type P85.300.4D via gir type G-70 FP med utveksling 4,95:1. Begge er levert av Finnøy Gear & Propeller AS, som også har levert dyser type FD 300x0,4 HS. Siemens står for det elektriske anlegget, det vil si to motorer på 1200/1800 kW. Havnegenerator av type John Deere 6090AFM75 er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Styremaskin type SR 622 FCP og flapror type FB-H 2000 er levert av Rolls-Royce Marine AS. Brunvoll AS har levert to thrustere av type AR-63-LTC-600.

DEKK På dekk er det montert fem Palfinger-kraner levert av Bergen Hydraulic AS, som også har levert hydraulikkaggregat. Adria Winch har levert dekksmaskineri, bestående av ankervinsj, fortøyningsvinsj, fire capstaner på fem tonn og en capstan på to tonn, samt capstan til fortøyning. Fartøyet er rigget for lukket transport med CO 2 -luftere, filtrering og UV-behandling av inn- og utløpsvann. Laste- og lossesystemet er levert av MMC Tendos. Lusepumpe er levert av Vest Jet AS, UV-generatorsystem er levert av Sterner AS, mens peile- og overvåkningssystem er levert av Steinsvik AS.

INNREDNING Ro West er innredet for 12 personer, og har 12 enkeltmannslugarer. Innredningen er utført av Norac AS og R&M Ship Interior AS. Rovde Møbel & Design AS og Ekornes Contract AS har levert møblement. Tre styrehusstoler av type 1500 er levert av NorSap AS. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert branndeteksjonssystem.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Hareid Elektriske Teknikk AS, mens O. Øverland AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord. Leveransen består blant annet av Furuno FAR-2117BB radar, Furuno FAR-2137BB radar, Raytheon Anschütz gyrokompass, FM/DAB-antenne, stereoanlegg i rorhus, kartmaskin for MOB-båt, Bergen Nautik BN35PL magnetkompass, Furuno FR-700 ekkolodd, Sailor RT-4822 VHF og Sailor RT-2048 VHF. Blueday Technology AS, tidligere Halvorsen Power Systems, har levert IAS av type SmartChief II.