Roald Amundsen (05/2019)

Det etterlengtede ekspedisjonscruiseskipet til Hurtigruten AS, Roald Amundsen, er byggenummer 400 fra Kleven Verft AS. Designet er av type NVC 2140 fra Rolls-Royce Marine (nå Kongsberg), i samarbeid med den norske yacht-designeren Espen Øino.

Roald Amundsen blir av Hurtigruten kalt verdens første hybriddrevne cruiseskip. Dette er også det første av Hurtigrutens nye ekspedisjonscruiseskip. Søsterfartøyet Fridtjof Nansen leveres senere i år.

Skipet skal gå på ekspedisjonscruise langs Norskekysten, til Svalbard, Grønland, gjennom Nordvestpassasjen, og til Antarktis.

– Med dette skipet sprenger vi grenser for hva som tidligere har vært mulig. Det er annerledes alle andre passasjerskip som er blitt bygget, har konsernsjef Daniel Skjeldam tidligere uttalt.

REDUSERT FORBRUK

Hybridfremdriften, i kombinasjon med utforming av skrog og energieffektivisering om bord, reduserer drivstofforbruket og CO2-utslippet med tjue prosent. Fartøyet kan gå kun på strøm i 15 til 30 minutter om gangen. Selv om det ikke høres så mye ut, er hybriddriften der for å “glatte toppene”. Det er den totale CO2-besparelsen som er viktigst, fremhever Hurtigruten. Blant andre miljøtiltak kan det nevnes at rederiet har kuttet ut all bruk av engangsplast. En million sugerør årlig er noe av det som er borte.

FOR ALLE SANSER

Undervannsdroner, ekspedisjonsutrustning, kajakker og truger, ROV-er som sender livebilder tilbake til skipet, verdens største LED-skjerm til sjøs, egen forskningslab, velværesenter, fotturer rundt om Nordpolen, observasjonsdekk og infinitypool er noe av det som venter passasjerene.

– En reise med Roald Amundsen er en reise for alle sanser, sier Karen Strand, Field Expedition Manager i Hurtigruten.

MODERNE EKSPEDISJONER

Ifølge Hurtigruten har målet med nybygget vært å gjenskape atmos-

færen fra epoken for de store oppdagelsesreisene, naturlig nok innenfor moderne, komfortable rammer. Skipet har store observasjonsplattformer på flere dekk, slik at gjestene kommer tettest mulig på naturen og dyrelivet. Seks av ti lugarer har egen balkong, mens to av ti lugarer er suiter. Det er også tre restauranter om bord, med menyer som reflekterer råvarene og maten på reisemålene. Et eget bassengdekk inkluderer bassenger, boblebad og barer.

MED HYBRIDDRIFT TIL ALASKA

Hurtigruten blir det første selskapet noensinne som tilbyr seilinger med hybridskip i Alaska. Alaska-ekspedisjonene med Roald Amundsen skal kombinere uberørt villmark og et rikt dyreliv, samt historie og kultur. Turene spenner fra 12 til 18 dager, og utforsker legendariske steder som Inside Passage i kombinasjon med havner som nærmest aldri besøkes – som for eksempel «norske» Petersburg, melder Hurtigruten. Et ekspedisjonsteam bestående av geologer, biologer, historikere, aktivitetsguider og andre eksperter fordyper opplevelsen til de maksimalt 500 gjestene om bord.

– Forestill deg å oppleve naturen fra kajakk, eller å komme tett på bjørner, hvaler, villrein og annet vilt dyreliv – for deretter å slappe av og ta inn opplevelsen på et mer miljøvennlig cruiseskip med høy standard, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

KLASSE

Roald Amundsen er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, PC(6), Passenger Ship, ECO, F(M,C), LCS(DC), BIS, Clean, RECYCLABLE, BATTERY(POWER), COMF(C-1, V-1)for Passenger Area, COMF(C-3, V-3) for Crew Area. Skipet seiler under norsk flagg. IMO-nummeret er 9813072.

MASKINERI

Rolls-Royce, som nå har blitt Kongsberg Maritime, har levert en omfattende fremdriftspakke.Den består av fire generatorer av type B33:45L6A på 3600 kW hver, girsystem, hovedpropellanlegg av type AZP120 EL CP TME 35 på to ganger 3000 kW, og to thrustere av type PM TT2000 på 1550 kW hver. Pon Power AS har levert en nødgenerator av type Cat C32, som yter 730 ekW. Batteripakken har Corvus levert gjennom Rolls-Royce.

DEKK

Dimo AS har levert diverse hydraulisk utstyr på dekk. MOB-båter og daviter til disse, er levert av Palfinger Marine Safety AS. Evakueringssystem er levert fra Viking Life-Saving Equipment AS. Polarbad har forsynt skipet med utvendige jacuzzier, mens svømmebasseng og jacuzzi på toppdekk er levert av Enwa AS.

INNREDNING

Komplett innredning er levert Norwegian Marine Interior (NMI) AS. Shipnor AS har levert møbler i samarbeid med NMI. Teknotherm AS har levert klima- og ventilasjonssystem. Vanntette skyvedører er levert av IMS AS, og eksterne A60-dører er levert av Aluflame Marine AS. Toalettsystem er levert av Jets AS. Fra ThyssenKrupp Elevator AS er det levert passasjerheiser og serviceheiser. Hospitalutstyr er levert fra Shipmed AS.

DIVERSE

Hareid Group og Hareid Elektriske Teknikk har stått for elektrisk installasjon og leveranse av elek-

tronisk utstyr om bord. Rolls-Royce(Kongsberg) har levert sin Unified Bridge broløsning samt DP og lastecomputer. Verktøy er levert av Tools. Tibnor har levert stål og metaller. Kabel-/rørgjennomføringer er levert av Roxtec.