Roar (06/2017)

Roar ble 17. mars overlevert fra Nor-Dan Marine AS til Torgeir Enoksen, Batnfjordsøra. Båten er av type Nor-Dan Speedsjark 35, og har verftets byggenummer 90.

Roar er en av flere Nor-Dan Speedsjarker verftet leverer denne våren og sommeren. Fartøyet skal benyttes til juksa og teinefiske, og det er godkjent for Bankefiske 1. Roar er av den oppgraderte modellen til Nor-Dan 35, med bredere styrhus.

MASKINERI Hovedmotor på 300 hk er av type Perkins, levert av Universal Diesel AS. Gir er levert av KGK AS, og er av type ZF 280 Cruise Command, som har elektronisk sluresystem med to styreposisjoner. Stort hydraulisk anlegg med 180 liters tank samt hydraulisk baugpropell er levert av AC-Marine AS.

DEKK Dekksutrustning er levert av Aspøya Båtservice AS. Ellers på dekk finner man blant annet master levert av Torger Enoksen AS, aluminiumsrekker fra Ertec AS, rekkeport, og en hydraulisk ankervinsj fra Lorentzen Hydraulikk AS.

diverse AC-Marine AS står for motormontasje, samt all teknisk og elektrisk installasjon. Nybygget Roar har navigasjon fra Simrad og Raymarine, samt Olex om bord. Utstyret består blant annet av Jotron Tron 60 nødpeilesender, Jotron radartransponder, og antenner for VHF og AIS. ProNav AS har levert musikkanlegg om bord. Styrehusstol er levert av NorSap AS.