Ronia Diamond (11/2017)

Ronia Diamond ble 21. september overlevert fra Myklebust Verft AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Brønnbåten er verftets byggenummer 380, og design er av type NVC 387 LFC fra Rolls-Royce Marine AS.

Sølvtrans er verdens største brønnbåtrederi som driver transport av levende fisk. Ronia Diamond er det nyeste tilskuddet til deres moderne og stadig voksende flåte.

TIL CHILE Det nye fartøyet har en brønnkapasitet på 3200 m3, og kan frakte om lag 500 tonn – tilsvarende rundt 150.000 levende fisk. I tillegg til transport av levende fisk, er også båten spesielt rigget for ferskvannsbehandling for fjerning av lus. Ronia Diamond skal de første månedene operere i Norge, før fartøyet går inn på en langtidskontrakt med Cermaq i Chile.

SUKSESS MED FORRIGE FARTØY Nybygget er brønnbåt nummer to Sølvtrans får levert fra Myklebust Verft i år. Søsterskipet Ronja Ocean (MM 04/17) er inne i en langtidsavtale for Oppdretternes Miljøservice AS i Nord-Trøndelag.

– Vi overtok søsterskipet Ronja Ocean i mars i år, og fartøyet har levert 100 prosent hver eneste dag siden vi fikk det. Vi har ikke hatt noen innkjøringsproblemer, og det er ganske fantastisk på et så avansert fartøy. Kleven har levert kvalitet, uttaler Sølvtrans-sjef Roger Halsebakk i en pressemelding.

DÅP Ronia Diamond ble døpt 23. september, ved Statsraad Lehmkuhl-kaien i Bergen sentrum. Dette var midt under sykkel-VM i byen. Koblingen til idrettsarrangementet er markedssjef Robin Halsebakk i Sølvtrans. Han har brukt sommeren på å sykle Norge på langs – 4500 kilometer fra Grimstad til Kirkenes. Det har han gjort for å promotere sykkel-VM, besøke sjømatbedrifter, og ikke minst for å samle inn penger til kreftsaken.

Resultatet ble gjort kjent under dåpen: hele 1,04 millioner kroner hadde blitt samlet inn. På vegne av sjømatnæringen, sykkel-VM, Sølvtrans og alle andre bidragsytere kunne Robin overrekke sjekken til assisterande generalsekretær Ole Aleksander Opdalshei i Kreftforeningen.

MASKINERI Motorpakken er levert av Pon Power, og består av fire hovedmotorer av type Cat 3512TA, som yter 1628 kW hver ved 1800 o/min. Propeller er levert av Rolls-Royce Marine AS, det samme er gir av type 650 GHC, to thrustere av type TT 1650 DPN FP på 630 kW hver og styremaskin av type SR662 FCP. Nogva Motorfabrikk AS har levert et kombinert nød-/havneaggregat av type Scania DI 13 75 M, som yter 374 kW ved 1800 o/min.

DEKK Kranpakke og HPU er levert av MacGregor Triplex AS. Kranene om bord er en av type KN-75, og tre dekkskraner av type TKN-60. Vinsjpakke, samt fire capstaner med fem tonns kapasitet hver, er levert av Rolls-Royce. Prosessanlegg er levert av MMC Tendos AS. Maritime Partner har levert MOB-båt og tilhørende davit.

INNREDNING Fartøyet er innredet for 12 personer. Vegger, dører og baderom i innredningen er levert av polske Banco. Innvendige tak er levert av Meta AS. Møbler er levert av Ekornes ASA. Bysse og bysseutstyr er levert av Mare Safety AS.

ELEKTRONIKK Hareid Group AS har sørget for komplett elektrisk installasjon, og leveranse av en omfattende pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr.