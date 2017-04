Ronja Ocean (04/2017)

I mars ble Ronja Ocean overlevert fra Myklebust Verft AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Fartøyet er verftets byggenummer 375, og design er av type NVC 387 LFC fra Rolls-Royce Marine AS.

Ronja Ocean er båt nummer 22 i Sølvtrans sin stadig voksende flåte av moderne brønnbåter. Nybygget har en brønnkapasitet på 3200 m3, og kan frakte ca. 500 tonn levende fisk. Det er Oppdretternes Miljøservice AS som får gleden av å bruke fartøyet, da de signerte en femårig leieavtale i god tid før båten ble ferdigstilit.

Dette er Kleven Group sin første brønnbåt, men den andre er ikke langt unna. Ronja Diamond, med byggenummer 380 fra Myklebust Verft, skal leveres til høsten. Også den til brønnbåtrederiet Sølvtrans.

UTVIDER KAPASITETEN Daglig leder i Oppdretternes Miljøservice, Gudbrand Sørheim, har tidligere uttalt seg i positive vendinger om båten som nå er levert.

– Den nye kapasiteten gjør det mulig for oss å møte utfordringene og veksten våre eiere står ovenfor i årene som kommer. Ronja Ocean er et fremtidsrettet, effektivt fartøy, blant annet med en unik og miljøvennlig teknologi innen ferskvannsbehandling, sa Sørheim i en pressemelding, da kontrakten ble gjort kjent høsten 2016.

Oppdretternes Miljøservice i Rørvik er et fellesforetak mellom oppdretterne SinkabergHansen, Midt-Norsk Havbruk, SalmoNor, Emilsen Fisk og Bjørøya, i tillegg til Val videregående skole.

DÅP Ronja Ocean ble døpt 4. mars ved Skansekaia i Ålesund, bare et steinkast unna Sølvtrans sitt hovedkontor. Tidligere kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er gudmor til nybygget, og på andre forsøket knuste hun champagneflasken i båtsiden.

– Vi på Kleven er stolte og fornøyde med kontrakten på denne båten, samt søsterskipet. Ronja Ocean er den første brønnbåten vi bygger, og vi håper selvsagt på flere i fremtiden. Dette har blitt en båt av høy kvalitet, og en vi kan være kry av. Det er også en av de største i Sølvtrans-flåten, sa konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, i dåpstalen.

KLASSE Fartøyet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, E0.

MASKINERI Motorpakken er levert av Pon Power, og består av fire hovedmotorer av type Cat 3512TA, som yter 1628 kW hver ved 1800 o/min. Propeller er levert av Rolls-Royce Marine AS, det samme er gir av type 650 GHC, to thrustere av type TT 1650 DPN FP på 630 kW hver og styremaskin av type SR662 FCP. Nogva Motorfabrikk AS har levert et kombinert nød-/havneaggregat av type Scania DI 13 75 M, som yter 374 kW ved 1800 o/min.

DEKK Kranpakke og HPU er levert av MacGregor Triplex AS. Kranene om bord er en av type KN-75, og tre dekkskraner av type TKN-60. Vinsjpakke, samt fire capstaner med fem tonns kapasitet hver, er levert av Rolls-Royce. Prosessanlegg er levert av MMC Tendos AS. Maritime Partner har levert MOB-båt og tilhørende davit.

INNREDNING Fartøyet er innredet for 12 personer. Vegger, dører og baderom i innredningen er levert av polske Banco. Innvendige tak er levert av Meta AS. Møbler er levert av Ekornes ASA. Bysse og bysseutstyr er levert av Mare Safety AS.

ELEKTRONIKK Hareid Group AS har sørget for komplett elektrisk installasjon, og leveranse av en omfattende pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr.