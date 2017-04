Rosøy (04/2017)

I mars ble Rosøy overlevert fra Mundal Båt AS til Rosøy Kystfiske AS, Røst. Dette er verftets byggenummer 75. Maritime Engineering AS står for designet av båten, og har også vært teknisk konsulent.

Mundal Båt har spesialisert seg på fartøy i FRP-sandwich. Verftet fra Sæbøvågen i Hordaland bygger både fiskefartøy, arbeidsbåter, katamaraner og spesialfartøy, og kan vise til en økende oppdragsmengde. Deres nyeste leveranse er fiskebåten Rosøy, til Rosøy Kystfiske. I vår skal også en 12 meters arbeidsbåt til Lerøy Vest AS stå ferdig.

MASKINERI Bolga Motor AS har levert hovedmotor av type Doosan 4v158TIH, og generator av type Sole Diesel 35GT/GTC 35KVA. Finnøy Gear & Propeller AS har levert gir av type G27FK-2PTO og propeller av type P34.12.150.4. Thruster av type ST60-80, er levert av PMH AS.

DEKK På dekk er det montert en kran av type F85BFM.0.22 nr. 371, levert av Nord-Kran AS. Lyskaster av type EFA HGS 351 24V-500W, er levert av O. S. Solhaug AS. Sikkerhetsutstyr og redningsutstyr, blant annet en redningsflåte av type Viking 6 DK+, er levert av Erling Haug AS.

INNREDNING Bergen Skipsinnredning AS har sørget for innredningen i nybygget. Ertec AS har levert vinduer, mens Scanwipers AS har levert vindusviskere av type Wiper XSLW og tilhørende utstyr.

DIVERSE Brannvernservice.no AS har levert brannslukkingsanlegg av type Stat-X G1000 og Stat-X G2500. Diverse pumper, deriblant spylepumpe av type EP Major 60 og lensepumpe til septik av type EP Minor 40, er levert av Froster AS.