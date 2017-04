RS 163 (04/2017)

10. februar ble redningsskøyten RS 163 overlevert fra Swede Ship AB, Sverige, til Redningsselskapet i Bergen. Fartøyet, som er i skøyteklassen Petter C.G. Sundt, er verftets byggenummer 492.

RS 163 er operativ i Bergensområdet. Skøyten erstatter Kristian Gerhard Jebsen, som har vært med på redningsoppdrag langs kysten i snart ti år. Den nye båten til Redningsselskapet Vest er litt mindre, men raskere, og mer tilpasset det gjeldende kystområdet.

NAVNET BLIR KJENT UNDER DÅPEN Da Maritimt Magasin gikk i trykken var navnet på skøyten ennå ikke klart. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er hovedgiver, og får dermed velge navn på båten, som har en verdi på rundt 28 millioner kroner. Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Etter det Maritimt Magasin kjenner til, skal navnet offentliggjøres under dåpen i Bergen 28. april.

MASKINERI Scania Sverige AB har levert de to hovedmotorene, type Scania D16 på1000 hk hver. En hjelpemotor på 15 kW kommer fra Fisher Panda. Reduksjonsgir er av type ZF. Rolls-Royce har levert to framdriftssystemer, to vannjetter av type 40A3. Baugthruster er levert av MB Hydraulikk AS.

DEKK På dekk er det montert en Palfinger PC2700M-kran. En vinsj av type A/S 1-FV-3.0-AHB-CT er levert av MB Hydraulikk AS. Her er også to capstaner på henholdsvis 1,5 og 0,7 tonn, ankervinsj samt redningsrampe på 0,2 tonn, alt levert og installert av verftet. Et MOB-redningssystem er levert av Dacon.

REDNINGSUTSTYR To elektroniske pumper med en kapasitet på 960 liter i timen hver, samt en Honda 830 l/t brannvernpumpe og en 10 bars vannkanon på 1000 l/min er montert. Det samme er termisk kamera av type FLIR Voyager, redningsrampe og tauekrok med 8 tonns tauekapasitet.

DIVERSE Når det gjelder navigasjon, er det installert to radarer, to kartplottere, to GPS, autopilot, GPS gyro, ekkolodd, magnetkompass og værstasjon. For kommunikasjon er det montert GMDSS klasse A1 med VHF stifinner, navtex, AIS, GSM, ADSL, CCTV, opptaker og fjernpasientmonitor. Avansert dykkeutstyr er også på plass om bord.