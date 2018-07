S-Båt-4 (07/2018)

Gazelle Technology AS leverte i juni en brann- og redningsbåt til Sandefjord kommune, seksjon for brann og redning. Fartøyet er verftets byggenummer 10.

Foreløpig navn på båten er S-Båt-4, som nok er mer av en ressursangivelse. Fartøyet er av Gazelle Technology sitt design med navn Flying Fish 24x FiFi.

SKREDDERSYDD

Båten er tilpasset etter krav fra kunde, opplyser Gazelles daglige leder Øyvind Hukkelberg til Maritimt Magasin.

– Den er designet med overbygg som har sidevegger i presenning, slik at båten fungerer godt i forskjellige værforhold. Det er fire sitteplasser om bord, hvorav to er Scotseat jockeystoler med dempede understell. På fordekket er det montert en kraftig brannpumpe med fast sjøvannstilkobling. Videre er båten utrustet med redningsnett for å plukke opp folk fra sjøen, dykkerleider, elektronisk styrt søkelys, samt undervannslys. Det er også plass til en redningsbåre på fordekket, forteller Hukkelberg om båten.

NYE BÅTER PÅ GANG

Gazelle Technology fra Molde holder for tiden på med et byggeprosjekt til Marine Harvest Norway på en ny type personellbåt som skal leveres i høst. Dette modulbaserte konseptet kan også tilpasses oppgaver som ROV-inspeksjon og dykking, samt til patrulje og redning.

MASKINERI

Fremdriften besørges av en Mercury Optimax utenbordsmotor på 200 Hk, levert av Brunswick, som skal gi båten en fart på over 30 knop.

DIVERSE

Elektronikken er fra Garmin med kartplotter, AIS og ekkolodd. Bærbar VHF er levert fra Seatronic AS. Jockeystolene er levert av Progress Ingeniørfirma AS. Redningsnett er fra Markus Lifenet og redningsbøye er levert av Erling Haug AS.