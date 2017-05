Safir (05/2017)

Safir ble 24. februar overlevert fra Fitjar Mek. Verksted AS til Stava Sjø AS, Haugesund. Fartøyet er verftets byggenummer 216. Design er av type HFMV W15 Sørfonn fra Heimli Ship Design AS.

Safir er den femte arbeidsbåten Stava Sjø AS får levert fra verftet, og samtlige har HFMV-design.

“Av de fire tidligere båtene er hele tre HFMV-prototyper. Stava Sjø har vært svært sentral i utviklingen av Sørfonn-klassen, Vik-klassen og Josdal-klassen. Det har FMV og Heimli Ship Design all grunn til å være takknemlig for”, sto det i en pressemelding fra Fitjar Mek., da båtkontrakten ble signert i november 2016. Arbeidsbåten Safir gikk fra 1. mars inn på en ettårskontrakt med Marine Harvest Vest.

DÅP Safir ble døpt 27. februar i Smedasundet i Haugesund.

MASKINERI Hovedmaskineriet er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av to motorer av type Scania DI16, som yter maksimalt 650 hk hver, gir av type HC-258, to generatorer på 46 kW av type John Deere Marine, og firebladet vri-propellanlegg. To sidethrustere på 120 hk hver, er levert av PMH AS.

DEKK En Palfinger PK65000(M)E hydraulisk foldekran med rekkevidde 20,5 meter og 3,5 tonns vinsj, og en Palfinger PK32002(M)G hydraulisk foldekran, er levert av Bergen Hydraulic AS. PMH AS har levert en 60 tonn vinsj, utrustet for ankerhåndteringsoperasjoner, og to capstaner på fem tonn hver. Aqua Cutter AS har levert arrangementet for haikjeft og guidepinne.

INNREDNING Lido Norway AS har levert innredning, innredningsdører og møbler til innredningen. Styrehusstoler er levert av Alu Design AS. Ventilasjonsanlegget er levert av Fronta Ventilasjon AS. Vinduer og lysventiler er levert av Bohamet AS, og toalettsystem er levert av Brødrene Dahl AS.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Vassnes Power AS og verftet selv. Navigasjonsutstyr, kartsystem, GPS, VHF-telefon, ekkolodd, autopilot, TV-overvåkning og annet elektronisk utstyr, er levert av Vico AS. Bro- og maskinromspulter er levert av Lido Norway.