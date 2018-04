Saga Flora (04/2018)

Saga Flora ble 21. februar overlevert fra Oshima Ship-building Co., Ltd., Japan, til Saga Shipholding (Norway) AS. OHGC-skipet er verftets byggenummer 10632.

Saga Flora er et Open Hatch Gantry Craned-skip eid av Saga Shipholding (SSH), og operert av pooloperatøren Saga Welco (SW). Nybygget er fartøy nummer 27 fra Oshima til Saga Ship Holding.

Fartøyet er utstyrt med det rederiet kaller Saga Cargo Care System, for sikrest mulig behandling og frakt av cargoen om bord. Rederiet har ytterligere ett nybygg av samme type i bestilling, med sannsynlig levering i 2019.

KLASSE

Saga Flora er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 General cargo carrier BIS BWM(T) DK(+) E0 HA(+) HC(B) IB-3 NAUTICUS (Newbuilding) TMON.

Fartøyet har hjemmehavn i Hong Kong.

MASKINERI

Dieselhovedmotoren er av type Wärtsilä 6RT-flex50D. Den yter maksimalt 9,474 kW. Generatorene av type 6CTA8.3-D(M) og 8DK-20e, kommer fra Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd. Moriyama Factory. Thruster av type TCT-200 samt propeller, er levert av Nakashima Propeller.

Diverse

Av norske leverandører har Optimarin AS levert ballastbehandlingssystemet om bord, og Kongsberg Gruppen ASA har levert lastekalkulator. Optimarin har for øvrig levert samme type ballastbehandlingssystem til hele SSH sin flåte. Systemene baserer seg på UV-stråling og filtrering, som skal fjerne 100 prosent av uønskede organismer i ballastvannet. Det er ingen kjemikalier i systemet, og man skal være trygg på at vannet er helt rent når det slippes ut.