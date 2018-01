Saga Freya (01/2018)

Saga Freya ble 27. oktober overlevert fra Oshima Ship-building Co., Ltd., Japan, til Saga Shipholding (Norway) AS. OHGC-skipet er verftets byggenummer 10631.

Saga Freya er et Open Hatch Gantry Craned-skip eid av Saga Shipholding (SSH), og operert av pooloperatøren Saga Welco (SW). Fartøyet er utstyrt med det rederiet kaller Saga Cargo Care System Rederiet har ytterligere to nybygg av samme type i bestilling, med sannsynlig levering i 2018 og 2019.

WORLD WIDE

– Saga Shipholding (Norway) AS eier i dag 25 skip, i tillegg til at vi har ett skip på bareboat og syv på T/C. Alle skipene har SSH plassert i SW-poolen. Alle er Open Hatch Gantry Craned-skip i størrelse 46 – 56.000 dødvekttonn. Skipet (Saga Freya) opererer world wide. Hun lastet i Nanjing, Kina for Brasil som første reise, forteller senior technical manager i Saga Shipholding (Norway) AS, Eivind Holte, til Maritimt Magasin.

US COAST GUARDGODKJENT

Holte opplyser om at det ikke er mange norske leverandører på akkurat dette skipet, men han nevner Kongsberg som har levert lastekalkulator, og ikke minst Optimarin som har levert Ballast Treatment-systemet.

– Her kan det legges til at SSH vel er det eneste rederiet i verden som har USCG-godkjent ballastbehandlingsystem på hele sin flåte på 33 skip. Her snakker vi «green shipping», sier Holte.

DÅP

Frakteskipet ble døpt ved Oshima-verftet 27. oktober. Gudmor er Inger Lise Hagen Sandberg.

KLASSE

Saga Freya er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 General cargo carrier BIS BWM(T) DK(+) E0 HA(+) HC(B) IB-3 NAUTICUS(Newbuilding) TMON. Fartøyet har hjemmehavn i Hong Kong.

MASKINERI

Dieselhovedmotoren er av type Wärtsilä 6RT-flex50D. Den yter maksimalt 9,474 kW. Generatorene av type 6CTA8.3-D(M) og 8DK-20e, kommer fra Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd. Moriyama Factory. Thruster av type TCT-200 samt propeller, er levert av Nakashima Propeller.

DEKK

Optimarin AS har levert ballastbehandlingssystemet om bord, og Kongsberg Gruppen ASA har levert lastekalkulator.