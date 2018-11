Saltholmen (11/2018)

Saltholmen ble 4. oktober overlevert fra Promek til Lillesand kommune. Fartøyet er verftets bnr. 188, og design er av type ProCat 1452 fra Promarin.

Promek begynte på arbeidet med Saltholmen i februar, og 4. oktober ble arbeidskatamaranen sendt ned til Lillesand med fraktebåt.

– Båten er den siste av i alt åtte båter av typen PC 1452 som er bygget til Skjærgårdstjenesten, i samarbeid med de ulike kommunene langs kysten av Norge, forteller Promeks Oddgeir Lura til Maritimt Magasin.

TILPASSET

Saltholmen er en allsidig abeidskatamaran, som skal gi bedre arb

-eidsforhold under bruk, spesielt for renovatørene i Skjærgårdstjenesten i Lillesand. Som arbeidsbåt skal fartøyet benyttes til og med fartsområde 4, med passasjerer om bord til og med fartsområde 3. Fartøyet er ferdig sertifisert etter FOR 1853, FOR 1400 og FOR 130. Katamaranen har tilpasset tunnelhøyde i forhold til fartsområde og funksjonalitet, dvs. i skjærgård med langgrunne områder.

MASKINERI

Sea-Tek AS har levert hovemotorene, som er to FPT N67-570. Disse yter 500 hk hver ved 3000 o/min. ZF 286 reversibelt marinegir er også levert av Sea-Tek. Propellanlegg er fra Teignbridge Propellers og Centerline. En thruster på 25 hk er levert av PMH AS.

DEKK

En Palfinger-kran av type PK4501 med vinsj, er levert av Bergen Hydraulic AS. Tenfjord Industrier AS har levert en capstan av type 185-500 med 500 kilos trekkraft. Fortøyningsutstyret er levert fra Smøla Oppdrettsservice AS. Det er også montert en hydraulisk ankervinsj fra Quiq. Firemanns- og 16 manns redningsflåte er levert av Survitec AS.

INNREDNING

Møblene om bord er levert av Trold-myr Møbelfabrikk. Snekkerarbeid i innredningen er utført av verftet.

I styrehuset er stolene fra NorSap.

ELEKTRONIKK

Elektronor har stått for den elektriske installasjonen. Sandblost har levert en navigasjonspakke med Raymarine-utstyr samt elektronikk for kommunikasjon, overvåkning og underholdning.