Sandstad/Halsakrona (11/2017)

Halsakrona og Sandstad ble overlevert 3. august, fra Moen Marin AS til Lerøy Midt AS, Kristiansund. Fartøyene er henholdsvis byggenummer 168 og 169 fra verftet.

Lerøy Midt oppgraderte i august og september flåten sin med fire NabCat-fartøyer fra Moen Marin, og Halsakrona og Sandstad var de to første som ble levert. Hver og en ble satt i arbeid ved selskapets lokaliteter i Midt-Norge. Med 57 konsesjoner og en betydelig videreforedlingskapasitet, er Lerøy Midt blant de største matfiskprodusentene i Norge.

SOLIDE MOEN MARIN – De ulike operasjonene stiller krav til kvalitet og praktiske og fleksible løsninger. En oppdatert flåte bidrar til effektivitet i drift, samtidig som det er viktig for oss å ha trygge og komfortable fasiliteter for de som jobber om bord på båtene. Moen Marin har en solid posisjon i markedet, og vi ser fram til å ta i bruk fire nye Moen-båter, sier Jøran Skar i Lerøy Midt, i en pressemelding.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk har levert to Scania-motorer på 380 hk hver, gir av type HC 168, firebladet vripropellanlegg, og generator på 24 kW av type Nanni QLS32. PMH AS har levert en 50 hesters baugthruster av type ST-45-50. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK En radiostyrt kran av type Palfinger 32002 (M)E er montert på dekk. En capstan med kapasitet på fem tonn og en på tre tonn, er levert av Rapp Hydema AS.

DIVERSE Navy Rørvik AS har levert navigasjonsutstyr fra Simrad. Brannslukking i maskinrom med Inergen slukkegass, er levert av Tyco Fire & Integrated Solutions AS. Fartøyene er ellers utstyrt med et tre-fas aggregat, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.