Sara Karin (10/2017)

Sara Karin ble 22. juni overlevert fra Poltramp Yards i Polen til Sara Karin AS, Nord-Lenangen. Kombitråleren er verftets byggenummer 23. Design og arbeidstegninger kommer fra Marin Design AS.

Familierederiet Sara Karin har fått et kompakt og avansert fartøy, klasset for Havfiske II, med dobbel reketrål og fabrikk for både hvitfisk og reker.

– Det er en godt utrustet båt rederne Oddgeir og Eirik Andre Krag har tatt levering av. Den er rigget for snurrevad og trål, har platefryser om bord og mannskapsfasilitetene er gode, sier daglig leder Ole Andreas Holm i Marin Design, til Maritimt Magasin. Sara Karin gikk rett ut i fiske etter levering, i første omgang med snurrevad.

GODE KAPASITETER “Fabrikken med platefrysere vil ligge på hoveddekket. Lugarer og diverse fasiliteter for mannskapet plasseres i akterdelen av hoved/arbeidsdekket. Skipperlugar, bysse og messe er arrangert på det overliggende shelterdekket. For nedfrysing av fangst vil det bli montert to vertikale platefrysere med en kapasitet på til sammen 600 kg/time hvitfisk og en horisontal platefryser med kapasitet til å fryse inn 100 kg/time med reker”, står det i en pressemelding fra Marin Design AS.

MASKINERI West Diesel AS har levert en Mitsubishi-hovedmotor, som yter 749 kW, og to generatorer på 205 kW hver. Girsystem og propellanlegg er levert av Heimdal Propulsion AS.

DEKK Lofoten Hydraulikk AS har levert en stor utstyrspakke og komplett hydraulikksystem med dekksvinsjer, trålvinsjer, kraner. Annet fiskeutstyr er levert av Marine Fish International, en skandinavisk agent for Sea Ice-ismaskiner. Fryse- og kjølemaskineri er levert av MMC AS, mens Thyborøn AS har lvert trålstativ og diverse utstyr.

DIVERSE Imes AS har levert navigasjonsutstyr, kommunikasjonsutstyr, og annen elektronikk ellers. Xylem Water Solution Norge AS har levert system for pumping av vann og avløpsvann