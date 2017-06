SAS Leo (06/2017)

5. mai ble SAS Leo overlevert fra Fitjar Mek. Verksted AS til Servicebåt AS, Austevoll. Arbeidskatamaranen er verftets byggenummer 229. Design er av type HFMV W 15-10 fra Heimli Design v/Asbjørn Vik.



Serviceselskapet Servicebåt AS utfører oppdrag for marin og maritim næring, og har nå fått levert tre fartøy fra Fitjar Mek. Verksted. SAS Leo er søsterskipet til SAS Virgo (MM 11/16) og SAS Orion (MM 01/17), men har visse modifikasjoner som de andre båtene mangler.

“– SAS Leo er i tillegg spesialutrusta i høve til søsterskipa, mellom anna med større vinsj med «tension» kontroll og frislepp, og to «skinker» på trommelen slik at vinsjen er meir effektiv og sertifisert for bruk til fortøyning og slep”, sier styreleder i Servicebåt, Mons-Ove Hauge, til nettstedet kyst.no. I tillegg har nybygget et avansert vaskerisystem, for notspyling og andre spyleoppdrag.

MASKINERI Hovedmaskineriet er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av to motorer av type Scania DI13M, som yter 500 hk hver, gir av type HC 258, havne-/nødaggregat på 52 kW av type John Deere Marine, generator på 23,4 kW og firebladet vri-propellanlegg av type Nogva N4-260-1125HS. Fire thrustere på 50 hk hver, samt styremaskin, er levert av PMH AS.

DEKK På dekk er det montert to Palfinger-kraner, en av type PK65000(M)G og en av type PK32002(M)G, begge levert av Bergen Hydraulic AS. En 40 tonns vinsj og to capstaner på tre tonn, er levert av PMH AS. Fortøyningsvinsj på 10 tonn, er levert av Bryne Winch AS. Redningsutstyr er levert av Viking Life-Saving Equipment AS. Akva Group ASA har levert vaskeriutstyret. Dette består av KCC Kamat HT-pumpesystem med en Deutz TCD2015 V6 maskin på 315 kW v/1900 o/min, samt Kamat-pumpe med vasketrykk 240 bar og 530 liter/min.

INNREDNING Lido Norway AS har levert innredningen. Leveransen består av laminerte innredningspaneler, innredningsdører og møbler. Vinduer og lysventiler er levert av Bohamet AS. Husstandard toalettsystem er levert av Brødrene Dahl AS.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Fitjar Mek. Verksted AS og Vassnes Power AS. Hovedtavle er levert av Vassnes Power AS. Bro- og maskinromspulter er levert av Lido Norway AS. Elektronisk utstyr er levert av Vico AS.