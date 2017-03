Seabourn Encore (03/2017)

30. november 2016 ble Seabourn Encore overlevert fra Fincantieri Monfalcone, Italia, til Seabourn Cruise Line Limited, USA. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6251.

Seabourne Encore er Seabourn Cruises første nybygg på fem år, og deres største noen sinne. Det er samtidig første skute ut av rederiets nye cruiseskipklasse, Encore. Disse skal være omtrent 26 prosent større enn Seabourn sine tre forrige fartøy, i Odyssey-klassen. De prosentene er lagt på i form av et ekstra dekk, som inneholder blant annet en sushirestaurant og en pianobar. Søsterskipet Seabourn Ovation skal etter planen leveres i 2018.

Seabourne Encore går inn på luksuscruisemarkedet i konkurranse med blant andre Regents spektakulære Seven Seas Explorer.

NORDMENN INVOLVERT Seabourn ble stiftet i 1987 som Signet Cruise Lines, av et konsortium bestående av norske investorer, ledet av Atle Brynestad. En navnekrangel med Signet Oil førte til at nåværende rederinavn ble tatt i bruk. Deres første skip var Seabourn Pride i 1988, og søsterskipet Seabourn Spirit i 1989. Carnival Corporation kjøpte seg mer og mer inn i selskapet, og tok til slutt over alle aksjene i 1998, i partnerskap med flere norske forretningsmenn. I 2001 kjøpte Carnival ut de andre aksjeholderne.

INNSPILL TIL MENYEN OM BORD Om du er på tur med Seabourne Encore, har du sjansen til å bli med skipets sjefskokk på handletur. Det vil si, de gangene skipet ligger til kai i nærheten av et lokalt matmarked, kan passasjerer bli med kokken og diskutere utvalg, oppskrifter, tilbereding og annet med ham. Man får også lære mer om lokale matvaner- og varer i de aktuelle nærområdene til havnen.

EKSKLUSIV SHOPPING I de mange butikkene om bord finnes det varer av alle prisklasser. På rederiets nettside skriver de blant annet om The Boutique, som skal være blant de mest eksklusive på de syv hav. Her finner man klær, sko, dufter og juveler av fasjonabel kvalitet. Der er også et mer privat avlukke i butikken, hvor man kan se på, og selvsagt handle, diamanter og andre verdifulle edelstener.

DULTET INN I ANNET SKIP De første turene i Encore sin første sesong, går fra New Zealand til Australia, og fra Australia til Bali og Indonesia. Seilingene startet i slutten av januar. Men det kan bli forsinkelser i det videre programmet, meldte det new zealandske nettstedet stuff.co.nz den 12. februar. Skipet slet seg nemlig delvis fra fortøyningene ved havnen i Timaru, og kolliderte med et annet skip. Ingen personer kom til skade, og i alle fall cruiseskipet kom tilsynelatende fra smellen uten ytre skader, i følge nettstedet.