Seiland (08/2017)

Seiland ble overlevert 15. mai fra Moen Marin AS til Cermaq Norway AS, Finnmark. Katamaranen er verftets byggenummer 165.

For andre gang i år forsterker Cermaq flåten med et NabCat-fartøy fra Moen Marin, og Seiland skal bidra til effektiv produksjon ved selskapets lokaliteter i Finnmark. Som en av Norges største matprodusenter har Cermaq Norway AS en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner laks. Hvert år nytes denne laksen av mennesker i mer enn 20 land.

– Båten skal brukes som røkterbåt på en av våre lokaliteter i Finnmark. Der vil den kunne utføre alle daglige gjøremål på en fortreffelig måte, sier Kjetil Knutsen, drifts- og servicekoordinator i Cermaq Norway, i en pressemelding.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert de to Scania-hovedmotorene på 380 hk hver, gir av type HC168, generator av type Nanno QLS22T og propellanlegg. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DIVERSE På dekk er det montert en radiostyrt kran av type Palfinger 32080(M)D. To capstaner, henholdsvis på fem og to tonn, er levert av Adria Winch. Navigasjonsutstyret om bord kommer fra Furuno. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert brannslukking i maskinrom. Seiland er også utrustet med et tre-faset aggregat med en effekt på 15 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.