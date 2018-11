Seir (11/2018)

I september ble Seir overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til Seir AS, Grytastranda.Design er av type ST-155 fra Skipsteknisk AS. Autolinebåten er verftets byggenummer 157.

Den norske autolineflåten har fått et nytt, flott tilskudd i Seir. Dette er den femte i rekken av Seir-båter, den første sto ferdig så langt tilbake som i 1919. Nybygget har et fast mannskap på totalt 15 personer, og driver fiske langs norskekysten, i Barentshavet, rundt Færøyene, Grønland, Island og Newfoundland.

TETT SAMARBEID

Rederiet Seir AS er hjemmehørende på Grytastranda, Haram kommune i Møre og Romsdal. I dag drives det av brødrene Stian, Jostein, Fred Ove og Bjørn Urkedal. Mannskapet består også av flere “Urkedals”. Veien fra Grytastranda til Skipsteknisk i Ålesund er kort, og i tillegg er flere av utstyrsleverandørene fra omliggende, lokale områder.

– Nye Seir har vi utviklet i nært samarbeid med rederi og byggeverft. Under hele utviklingsperioden er det lagt vekt på å utvikle en skrogform med gode sjøegenskaper samt på utvikling av gjennomtenkte løsninger om bord for et godt og sikkert arbeidsmiljø hvor tunge løft unngås og høy komfort under arbeid og frivakt oppnås, skriver Skipsteknisk i en pressemelding.

85 KM MED LINE

Autolinekapasitet er på 65.000 krok, der oppsettet er på 12,5 krok med 1,30 avstand. Kvaliteten på fisken som produseres om bord, skal sikres gjennom et annerledes arrangement for blødetankene. Her skal fangsten ligge nybløgget over lengre tid enn før, for så å bli sendt videre til sløying og nedfrysing. Ifølge avisen Nordre er det også en annen detalje som skiller nybygget fra røkla: Seir er den første linebåten som laster på paller og har egen truck i fryserommet, med en kapasitet på 400 tonn.

DÅP

Seir ble døpt i Ålesund 29. september.

KLASSE

Fartøyet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Fishing vessel Ice(C). Hjemmehavn er Ålesund.

MASKINERI

Motor og strømgenerering er tilpasset den Enova-støttede båtens driftsprofil på mest mulig effektiv måte. Maritim Motor AS har levert komplett motorpakke. Pakken innebærer en Yanmar 6EY26W på 1920 kW som hovedmotor, en Yanmar 6EY18ALW på 750 kWe som hjelpemotor og en Yanmar 6HAL2-WDT på 287 kWe som havnegenerator. Finnøy Gear & Propeller AS har levert gir av type G60F og propellanlegg. Azimuththrusteren fra Brunvoll AS kan roteres 360 grader, for lettere manøvrering. Energivennlig kjele er levert fra Ulmatec Pyro AS,. Sperre AS har levert startluftkompressor.

DEKK

En dekkskran av type KN-30 er levert av Macgregor Triplex AS. MB Hydraulikk har levert en pakke med to vinsjer av type 1-AV-34K2 og to femtonns capstaner. Fiskefabrikken om bord er levert av Optimar AS, og fryseriet av MMC First Process AS. Lineutstyr kommer fra Mustad Autoline AS. Landgangutstyr er

levert av Gurskøy AS.

INNREDNING

R&M Ship Interior AS har levert innredningen, mens diverse møbler er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Kamo Ent. AS har sørget for ventilasjonsmontering. Det er badstu for mannskapet om bord, og denne er levert fra Sauna Entrepenør AS. Bysseutstyr er levert av Mare Safety AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Elmarin. Florvaag Elektronikk AS har levert og montert en komplett utstyrspakke innen navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret kommer fra Furuno Norge AS.