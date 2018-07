Selbjørnen (07/2018)

Selbjørnen ble i april overlevert fra Solund Verft AS til Engesund Fiskeoppdrett AS, Fitjar. Fartøyet er verftets byggenummer 12.

Det karakteristiske designet, med konstruksjonstegninger fra Solund Verft og Maritime Engineering, har fått benevnelsen Solundbåten. Både lengde og bredde på den spesialtilpassede båten er 7,99 meter. Dette skal sørge for god stabilitet og stor dekksplass.

OPPDRETTSBÅT

– For å få den kapasiteten vi var ute etter på en båt under åtte meter, måtte vi opp i den bredden. Båten bidrar i våre daglige gjøremål på anleggene, som for eksempel håndtering av prøvefisk, arbeid med leppefiskskjul, og rengjøring med spylepumpe eller høytrykksspyler. Så den er en god hjelp i de vanlige tingene vi gjør, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett, til Maritimt Magasin.

Engesund Fiskeoppdrett driver lakseoppdrett på visningssenteret utenfor Fitjar, samt i Masfjorden. På visningssenteret kan alle som vil se hvordan lakseoppdrett fungerer. De har også en visningsflåte med selskapslokale og restaurantkjøkken med kortreist mat.

– OPTIMAL

Selbjørnen brukes også under leveranse av fisk og forberedning til avlusning.

– Båten er helt optimal til vårt bruk. Det er en énskrogsbåt, med bedre stabilitet og krankapasitet samt at den er uten særlig krengning. Særlig krankapasiteten er jo helt unik for en så liten båt, sier Gilje. Han legger til at de rett og slett er veldig fornøyde med nybygget sitt.

– Kommunikasjonen med verftet har også vært svært god. Jeg er glad for dialogen vi har hatt, og for den oppmerksomheten de har vist hele veien. Det går igjen i den ferdige båten. Man ser alle detaljer er godt gjennomførte, slår Gilje fast.

MASKINERI

Selbjørnen er utstyrt med en John Deere dieselmotor på 175 hk. PMH AS har levert to sidepropeller, og styremaskin kommer fra Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk står det montert en Palfinger-kran og en fem tonns vinsj. En capstan med tre tonns kapasitet er levert av Tenfjord Industrier AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av Hafs Elektro & Rør AS. Innredningsarbeid har Fimreite Båtverkstad AS og verftet selv stått for. Dører er levert av Libra Plast AS. Navigasjonsutstyret er levert av Sigurd Solberg, mens flåte og diverse redningsutstyr er levert av Viking Life-Saving Equipment AS.