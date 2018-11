Serene (11/2018)

Serene ble 25. august overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til Serene Fishing Company Ltd., Shetland. Den pelagiske tråleren er verftets byggenummer 441.

Fartøysskroget er bygget ved Nauta Shipyard i Gdansk, og ankom Skagen og Karstensens Skibsværft i midten av februar 2018. Designet, spesifikasjonene og arrangementene på tråleren, er et resultat av et tett samarbeid mellom verft og skipseierne, heter det i en pressemelding.

MAKRELL OG SILD

Serene er rederiets femte nybygg. Deres første ble levert i 1968, og navnet da som nå var Serene. Nybygget har en RSW-kapasitet på 2900 kubikkmeter, og skal først og fremst fiske etter sild og makrell. Serene Fishing har et langt og fruktbart samarbeid med det danske byggeverftet. Rederiet har hatt flere av sine tidligere fartøy til dokk hos Karstensens, for både reparasjoner og vedlikehold. Det nye fartøyet erstatter gamle Serene, som ble bygget i 1998 og solgt til norske eiere i 2017.

DÅP

Nybygget fra Karstensens ble døpt og overlevert i Whalsay, Shetland, 25. august.

KLASSE

Serene er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A Fishing Vessel TMon, hull: Ice-C. Hjemmehavn er Whalsay, Shetland.

MASKINERI

Hovedmotoren er en MAN 12V32/44 CR, som yter 7200 kW ved 750 o/min. Brunvoll Volda AS har levert både girsystem av type ACG-980/PS750 og propellanlegg av type CP95/4. To thrustere av type FU74 LTC2000, som yter 1400 kW hver, kommer fra Brunvoll AS.

DEKK

Karmøy Winch AS har en omfattende leveranse av dekksutstyr om bord, bestående av totalt 17 ulike vinsjer samt alle dekkskraner. SeaQuest har levert to 24 tommers fiskepumper og tilhørende utstyr. Trålblokk er levert av Brdr. Markussen. RSW-systemet fra Johnson Controls består blant annet av fire sirkulasjonspumper med kapasitet på 500 m3 i timen, og to kondenspumper.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert all innredning om bord, i tillegg til lenestoler og sofaer fra Ekornes. Konsollene i styrehuset er produsert og levert av Elpro AS. Beha Hedo AS har levert bysseutstyr.

ELEKTRONIKK

All elektrisk installasjon er foretatt av KS Elektro. Hovedleverandører av elektronisk utstyr til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon, er H. Williamson og Furuno UK. Utstyret består blant annet av fem 55”-monitorer og 16 26”-monitorer fra Hatteland Display, LF- og MF-sonarer, ekkolodd og radarer fra Furuno, autopilot av type AP80 fra Simrad og satelitt-TV fra SeaTel.