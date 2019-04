Sifjord (04/2019)

Sifjord ble i mars overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted AS til Eidsfjord Sjøfarm AS, Sortland. Fartøyet er verftets byggenummer 153.

Oppdrettskatamaranen Sifjord er det sjette fartøyet Grovfjord Mek. leverer til havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm. Nybygget er utstyrt med en kran 50 tonnmeter, vinsj på 15 tonn samt tre capstaner på henholdsvis fem og tre tonn.

Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe. Her er også et stort dekkshus som inneholder tørkerom/verksted og toalett.



NY TYPE BROLØSNING

– I tillegg er fartøyet levert med en ny og revolusjonerende broløsning, utviklet av Furuno Norge og Myre Elektronikkservice i samarbeid med oss. Den tradisjonelle og trauste trepulten med innfelte skjermer og utstyr, er erstattet av moderne touchskjermer, forteller Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted.

MASKINERI

Hovedmotorene er to Volvo Penta D13 som yter 450 hk hver ved 1800 o/min, mens aggregatet er på 29,3 kVA. Volvo-motorene er levert av Marhaug Slip AS, mens Nogva Motorfabrikk AS har levert aggregat og girsystem. Propellanlegget er levert av Helseth AS.

DEKK

På dekk står det montert en Palfinger-kran av type PK52002, levert av Bergen Hydraulic AS. Capstaner på fem og tre tonn, samt 15-tonns vinsj, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Erling Haug AS har levert redningsflåter. Det er også montert en høytrykksvasker, levert av Pump Supply AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er foretatt av Acel AS. Myre Elektronikkservice AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr fra Furuno Norge AS. Innredningen om bord er det Maritime Innredning Nord AS som har stått for.